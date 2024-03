Raúl Besa, preocupado por los recortes en el Servicio Meteorológico nacional y el INTA

Alvear

27 de Marzo - El reconocido ingeniero integrante del SMN y del INTA, se mostró consternado por los excesivos recortes que sufren ambas entidades en manos del Gobierno Nacional.

El ingeniero Raúl Besa, miembro del INTA, y referente del Servicio Meteorológico Nacional, se manifestó preocupado por la situación que atraviesan distintos organismos nacionales de todo el país, en diálogo con 989 Radio: “Es importante conservar todos los organismos técnicos y científicos del país, como el de tierra y atmósfera, el del Servicio meteorológico nacional, por ejemplo, que es muy prestigioso en todo el Mundo, de muchos años, y promotor de todas las actividades relacionadas al cuidado del ambiente, y que no sólo se dedica al clima y los pronósticos, y también brinda imágenes satelitales, seguimiento de tormentas en todo el país a través de una red satelital muy importante”.

“Es muy preocupante, ya hay científicos del CONICET, INTA, SENASA, yendose del País y son profesionales fundamentales, por lo que caerá la investigación en Argentina, lo que nos pone en situación de tener que adquirir tecnología y ciencia en el exterior”.

“En el caso del INTA, se caen programas muy importantes, porque los están desfinanciando, como el “Pro Huerta” y el de “Pollos Camperos y Ponedoras”, que sostienen a familias en situación de vulnerabilidad. Los pollitos que se producen en la experimental Rama Caída, se distribuyen en toda la región, pero por falta de fondos, porque no llega dinero y porque las tarifas de los servicios, como la de electricidad son altísimas, los programas terminarán por eliminarse. Hoy por hoy funcionan, pero prácticamente sin financiamiento, porque no llega dinero para alimentos, por ejemplo, por lo que no se vislumbra que puedan continuar, de hecho, si no se interviene de alguna forma, la situación es compleja, porque los fondos para sueldos de personal alcanzarían hasta el mes de junio”.