Comenzó el Programa Cardiofútbol infantil

Deportes

19 de Marzo - La municipalidad de General Alvear junto con el Hospital Enfermeros Argentinos y el Área Departamental de Salud inició el Programa Cardiofútbol infantil 2024 para todos los niños que participan en clubes.

El Programa se realiza en los consultorios del B° San Carlos de 8:30 a 11:30h, todos los niños y niñas menores de 17 años que participen en clubes de fútbol departamentales pueden asistir a realizarse los estudios médicos, deben ir con un mayor de edad y llevar el DNI.

Los estudios que se realizan son electrocardiogramas gratuitos, además a todos los jugadores que se acerquen se les entregará certificado de asistencia. “Es muy importante realizar estos estudios para saber si los niños tienen patologías cardíacas, por eso es extensivo a los chicos que hacen básquet, natación, rugby, etc. Lo importante es hacer prevención, no ir detrás de la medicina, ya que es rearo que los chicos de 15, 16 y 17 años se hagan este tipo de estudio” expresó Alejandro Torres, Director del Hospital Enfermeros Argentinos.

“Lo importante es avanzar con este programa porque lo que hacemos es detectar las patologías y se les realiza un seguimiento, sabemos que es bastante ambicioso por eso lo hacemos con la ayuda del Área Departamental y de la Municipalidad” finalizó Torres.

Fabio Gómez Parra, Secretario de Gobierno expresó “esto se implementó el año pasado en las instalaciones del Club Andes junto con personal del Hospital y hasta chicos de 15 años. Se atendieron más de 800 niños y se encontraron patología en 8 o 9 chicos, las cuales fueron tratadas y con seguimiento”.

“Este año se trabaja este programa en conjunto con el municipio, el Área Departamental y el Hospital, ampliamos la edad hasta niños de 17 años y también se extenderá a otros deportes.” finalizó el Secretario.

Marco Domenech, Director del Área Departamental dijo “la idea es acercar este programa a los Distritos, estamos trabajando en eso, como también lo ideal sería llegar a los colegios, para realizar todo esto estamos ultimando los detalles de todos los equipos y la logística que necesitamos”

Bruno Álvarez, Jefe de Residencia de Enfermeros manifestó “hasta el momento están participando los clubes de 10 de Setiembre, Argentino, Colón, Pacífico, Andes y los distritos de San Pedro del Atuel y Bowen . Lo que hacemos es coordinar con los clubes por fechas y vienen los chicos, los estudios son muy rápidos, no más de 10 minutos. En el caso que algún club se quiera sumar le pedimos que el responsable se acerque hasta los consultorios así lo anotamos”.