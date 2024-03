Alvear tendrá un hospital veterinario

Alvear

19 de Marzo - En un significativo avance hacia el bienestar animal, el intendente Alejandro Molero anunció la construcción de un moderno Hospital veterinario en nuestra ciudad.

Este proyecto será muy significativo en el cuidado y la atención médica destinados a las mascotas, que forman parte fundamental de nuestras vidas.

El hospital ofrecerá una amplia gama de servicios para garantizar la salud y el bienestar de los animales, promoviendo la pronta recuperación y les brinde el cuidado amoroso que se merecen.

Según el intendente la construcción de este Hospital no solo responde a la creciente demanda de servicios veterinarios de calidad en nuestra comunidad, sino que también refleja el compromiso con el bienestar animal y la promoción de una convivencia armoniosa entre humanos y mascotas

“Estamos ahorrando, en gastos excesivos en algunas áreas, recortando los que consideramos superfluos para hacer obras como el primer hospital veterinario en General Alvear”, dijo Molero.

El jefe comunal anticipó también que la obra va a comenzar en aproximadamente 30 días, “tiene una rápida ejecución por la modalidad constructiva. Fue un compromiso en algún momento con todas las protectoras de animales del departamento, con todas esas asociaciones que trabajan sin fines de lucro para poner a disposición el primer hospital”.

El anuncio no quedó ahí si no que adelantó que están trabajando en un utilitario “que hemos recuperado del municipio para hacer una ambulancia de mascotas, que nos permita asistir a aquellos animalitos que han tenido algún tipo de accidente en la vía pública o que han sido abandonados”, concluyó.