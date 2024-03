Avanza la construcción de la casa que se incendió hace un mes

Alvear

18 de Marzo - La vivienda está ubicada sobre calle Silvio Tricherri y Santa Rosa de Ciudad. La mujer y sus hijos buscan rehacer su vida gracias al apoyo de la comuna y la sociedad.

Una mujer y sus hijos atravesaron una tragedia en su vivienda después de que un incendio destruyera prácticamente la totalidad de su casa y ahora reciben ayuda de los vecinos y de la comuna para reconstruirla. Los trabajos van a buen ritmo.

Hoy Mariela, la mujer afectada, está conforme por el avance de la reconstrucción de su casa gracias a la ayuda de la comunidad, incluyendo la municipalidad. Se siente agradecida por el apoyo recibido y destaca el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“A un mes del incendio ya tenemos el techo colocado, vamos arreglando de a poco las aberturas colocadas, vamos avanzando, la verdad es que contenta porque podemos, gracias a la ayuda de todos, porque sola no se puede”, dijo Mariela Novoa.

Y agregó: “todos nos han ayudado, el intendente nos ha ayudado, en el hospital me han ayudado, compraban numeritos, todos colaboraban, me he quedado asombrada”.

Dijo que en este mes estuvieron viviendo en la casa de sus padres y una amiga le ofreció su vivienda, “nos abrieron las puertas, pero también deberíamos estar en casa, por cuestiones de seguridad, estamos reconstruyendo la casa, gracias a Dios”.

Al final destacó que personal municipal ha estado todo el tiempo trabajando, “ellos me dijeron qué parte podían cumplir, en que se comprometían a ayudarnos, y con qué parte teníamos que hacerlo nosotros y con eso lo pudimos hacer, también con las rifas, la gente nos transfirió dinero. Hubo un compromiso del intendente municipal… vino el personal de la municipalidad y siento que lo que se dijo se cumplió, yo pensé en el momento capaz que dicen, pero no lo van a hacer, bueno…lo han hecho, se ha hecho el techo, eso vale un montón, veo que hay cumplimiento a la palabra y habla muy bien del intendente”, concluyó.