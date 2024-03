La adhesión al paro en escuelas de la UNCUYO y el Rectorado fue del 20% en promedio

Noticias

14 de Marzo - Al promediar el mediodía de este jueves la actividad en el Rectorado era prácticamente normal, con un nivel de adhesión a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y nodocente cercana al 10%.

Por su parte los docentes y el personal de apoyo académico de los secundarios de la Universidad acompañaron el paro en un 30% en promedio para las seis escuelas secundarias.



En la Escuela de Agricultura de General Alvear la actividad fue normal ya que no hubo adhesión al paro. En tanto en el Martín Zapata hubo un 7% de adhesión de docentes y un 5% de nodocentes. En el Magisterio hubo un 10% de acatamiento al paro en docentes y el personal de apoyo no hizo paro.



Por su parte, en el Colegio Universitario Central (CUC) los no docentes no se plegaron a la medida de fuerza en tanto los profesores lo hicieron en un 31%. En el DAD los nodocentes se adhirieron en un 50% y los profesores en un 60%. Por último en el Liceo Agrícola un 50% de los docentes adhirieron y el 80% de los nodocentes.



La adhesión en las facultades suele ser dispar y se puede tener un panorama detallado hacia el final de la tarde, que es donde se concentran mayoritariamente la actividad.