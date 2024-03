Mercedes Rus se reunió con Molero y firmó convenio para fortalecer la seguridad en Alvear

Alvear

14 de Marzo - La Ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus llegó a General Alvear y se reunió con el Intendente Alejandro Molero para firmar convenios con el objetivo de fortalecer la seguridad en el departamento.

Los convenios apuntaran a mejorar la comunicación y centros de monitoreo y la comuna facilitará un espacio para la instalación de la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia U.P.A.N.A.

El intendente Alejandro Molero contó que el Ministerio de Seguridad está trabajando en convenios específicos con varios municipios, para mejorar la seguridad.

Sostuvo que se están enfocando en el reacondicionamiento del centro de monitoreo y la refuncionalización de la unidad de abordaje de la niñez.

“También se está trabajando en mejorar la conectividad y la tecnología en materia de seguridad, como el sistema 911 y el sistema TETRA. Conjuntamente, se está implementando la posibilidad de realizar denuncias online para facilitar el acceso a la justicia”, explicó Molero en conferencia de prensa.

Seguido agregó que buscan tomar decisiones y generar políticas para abordar las problemáticas de la comunidad, “el convenio firmado en este momento tiene que ver con una mutua colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Municipio de General Alvear para avanzar en infraestructura, con coordinación y capacitación”.

La Ministra Mercedes Rus, por su parte, explicó que el convenio es para reacondicionar el centro de monitoreo y la unidad de abordaje de la niñez.

Reconoció que se busca fortalecer la coordinación entre el gobierno provincial y municipal en temas de seguridad y que los recursos en General Alvear “están bien distribuidos y se está trabajando en un tablero digital para mejorar la distribución. Se destaca la cobertura del sistema central de emergencias en la provincia, aunque se está trabajando en mejoras”.

Afirmó que le interesa trabajar en Alvear con el reacondicionamiento del centro de monitoreo. “Es una preocupación del intendente y por eso también venimos con ingenieros del ministerio. Otro punto es la unidad de abordaje de la niñez. Eso para nosotros es una prioridad que desde que asumimos lo estamos tratando”, detalló.

Con respecto a los recursos de la policía afirmó que “están bien. Eso lo disponemos y hace tiempo venimos diciendo que el paradigma no son los recursos estáticos en una localidad o en un departamento. Los recursos tienen que ser dinámicos, para eso también hay un estudio de cuál es la situación particular de cada lugar y a eso responde esa distribución de recursos”.

Al final dijo que el Ministerio contará con un tablero digital que va a contener una información muy valiosa para los jefes distritales, “va a concentrar información del Observatorio de Seguridad. Eso va a implicar no solo información referente a los delitos, sino también referente a la accidentología vial y a la siniestralidad, que sabemos que eso también es un problema que atravesamos”, concluyó