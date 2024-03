Desde el Municipio realizan una importante campaña de prevención por el Dengue

Alvear

11 de Marzo - El Intendente Alejandro Molero junto al Director del Hospital Enfermeros Argentinos Alejandro Torres hablaron sobre la problemática de Dengue en el departamento, síntomas y prevenciones a tener en cuenta.

El Director del Hospital dijo “lo primero que queremos decir es que no piensen que por tener dengue te morís, no, simplemente tienen los síntomas un cuadro febril con gripe grave, y nada más, se evolucionan 7 días”.

“Con respecto a la vacuna, se está recomendando la vacunación a los pacientes que ya tuvieron la enfermedad, que no forman anticuerpos, hay que tener precaución o estar bien indicada, personalmente creo que sí hay que vacunarse. El tratamiento puede ser intrahospitalario o ambulatorio, según la sintomatología o la gravedad que tengas del cuadro que estás cursando”.

“Las enfermedades preexistentes no agravan el cuadro porque esto es una virosis que entra, si estás inmunodeprimido es obvio, un trasplantado también, pero no es como era cuando tuvimos el COVID. Lo principal es que no hay que asustarse, sino ocuparse” finalizó Torres.