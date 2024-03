Realizaron un informe sobre la tormenta que arrojó granizo de gran tamaño en Bowen

Alvear

8 de Marzo - La Dirección de Agricultura realizó una recorrida por la zona donde afectó la tormenta. Si bien precipitó agua y granizo de gran tamaño el daño no fue tan grave como parece a simple vista, afirmaron desde esta dirección.

El fenómeno climático ocurrió después de las 18 horas e ingreso por calle 13 y O donde descargó un poco de granizo de tamaño mediano, después se potenció con piedras de gran tamaño, “pero por suerte son piedras ralas, o sea, con mucho viento y agua, estructuralmente no se ve daño en planta”, aseguró el Director Agustín Anzorena.

Seguido dijo que se pudo de ver algo de daño en calle Centenario entre 21 y 22, “allí el daño es superior 50%. En la Escandinava, fuimos hasta la 27 y Centenario, y se ve también la misma particularidad, mucha agua, mucho viento, con piedras grandes, pero bueno, sin demasiado daño en la parte productiva”, resaltó.

Al final testificó que no hay que magnificar “porque no ha sido tan exagerado como a simple vista o la foto que nos mandan”, aseguró Anzorena sobre la tormenta de la tarde de este viernes