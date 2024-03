“La familia que pagó $30.000 ahora, en mayo pagará $75.000”

Alvear

6 de Marzo - El Gerente de la Cooperativa eléctrica Cecsagal alertó sobre los impactantes aumentos del 160% que llegarán en la próxima factura.

Consultado por “989 Radio”, sobre el malestar de los vecinos que se sorprendieron con grandes montos a pagar en la factura eléctrica que les llegó hace días, el Doctor Claudio Herrada, gerente de la Cooperativa Cecsagal, aseguró que no ha sido a raíz de aumentos de tarifa, sino simplemente por mayor consumo, al tiempo que advirtió que los verdaderos incrementos se verán reflejados en la próxima: “En la factura que ahora está en la calle, la que se distribuyó entre la semana pasada y esta, el incremento en el monto a pagar tiene que ver con un mayor consumo, por las altas temperaturas, donde el uso de aires acondicionados impactan de gran manera”.

En cuanto a lo que mucho se viene hablando, relacionado a la quita de subsidios y aumento de la tarifa, que fue prometido por el Presidente de la Nación en campaña, indicó: “Hacia adelante, la factura que vencerá el 10 de mayo, incluirá el período febrero/marzo, que sí estará alcanzada en su totalidad por el incremento, tanto en el componente nacional, como por el provincial (VAD). En promedio, el aumento será del 160%, por lo que una factura de una familia que pagó ahora $30.000, si mantuviera los índices de consumo, pagará alrededor de $75.000”.

“No nos gusta asustar a la gente, pero tenemos el deber de evitarles las sorpresas, sobre todo para darles la chance de ahorrar energía. Lo único que podemos hacer, ya que la Cooperativa no establece el precio, es alentarlos a que bajen los consumos y que aseguren que sea correcta su categorización”, sostuvo, remarcando una vez más que la Cooperativa Cecsagal, al igual que cualquier distribuidora del territorio nacional, no define los costos.

“El 65% del aumento tiene que ver con la suba de impuestos nacionales (costo de abastecimiento) y el 35% es por los impuestos provinciales (valor agregado de distribución). Sin dudas cuando la nación planteó que una de sus premisas era reducir los subsidios, lo que estableció como clave en su plan de ajuste fiscal, cuando plantearon que ese ajuste no iba a impactar en los usuarios no estaban diciendo la verdad, porque es imposible que no impacte, como sucedió con el aumento de los combustibles líquidos, que aumentaron en porcentajes importantísimos”.

“Lamentablemente, el impacto en los servicios públicos, como el que brinda la Cooperativa, va a afectar la economía de los usuarios”, finalizó.