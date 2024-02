Gómez Parra explicó qué hará con el informador turístico

Alvear

27 de Febrero - El Secretario de Gobierno Fabio Gómez Parra informó sobre la remodelación que se está llevando a cabo en el KM0 de ciudad. La conocida obra del informador turístico se clausuró debido a problemas de seguridad estructural.

La empresa responsable empezó a hacerse cargo de las reparaciones. La gestión anterior hizo una recepción con observaciones, la obra se revisó a partir del 9 de febrero y la Universidad ayudará en la habilitación.

El Informador Turístico que es el centro de festejos, reuniones de amigos, exposiciones de productores y feriantes, encuentros de familias y artistas locales, consta de 75 mts2 en la planta baja y 55 mts2 en la planta alta, con un mirador, una estructura de hormigón armado y carpintería metálica, además se encuentra todo adoquinado con luminarias led.

Se comunicó que no solo la obra del informador tendrá arreglos, sino que también la parte de adoquines del Paseo de Artesanos recibirá ajustes técnicos.

“La obra tenía defectos de construcción y de mampostería que puntualmente eran un riesgo para la población o para la gente que lo visitaba, esa situación hizo que, junto con el informe de la municipalidad, de ingenieros privados y municipales, el acompañamiento de una Universidad Nacional, se hiciera la clausura del lugar”, recordó Parra.

Inmediatamente, relató; las acciones de la municipalidad fue mandar una carta de documento a la empresa responsable de la construcción MECAL, “la situación que ponía en riesgo a la población eran voladura del cielorraso, desprendimiento de algún cristal, tiene que cambiar todo el cableado, la parte eléctrica no estaba bien, se llovía y salía agua por los enchufes, encontraron que estaba mal la parte eléctrica, no sólo del informador turístico sino también del paseo, el cable que va por debajo del adoquinado no es el adecuado, no tiene el aislamiento que tiene que tener, entonces también habrán obras en el paseo”.

Seguido afirmó que van a ejecutar el seguro, porque se había tomado una recepción provisoria con observaciones, “después la misma empresa hizo un relevamiento y encuentra otras cosas que nosotros no veíamos. Es una cuestión interna de la empresa y termina con la relación contractual que tenía con el responsable de la empresa que era el señor Fabián Palomeque y nos ponen como responsable a otro ingeniero”.

Gómez Parra contó que desde la empresa están muy enojados por que no cumplían con los objetivos que tenía el pliego y se ponía en riesgo la población.

Recalcó que la gestión anterior recibió la obra con observaciones y en base a eso es donde también es el disparador para hacer todas las investigaciones.

“La obra ya se había recibido con observaciones. Nosotros fuimos un poco más allá para resguardar la seguridad de la población. La empresa se puso a trabajar el 9 de febrero. Nosotros no los vamos a apurar con los tiempos, nosotros queremos que eso quede en condiciones para ser habilitado para que se pueda usar y que sea seguro para la población”, concluyó.