Habilitan el sistema de denuncias para productores afectados por las tormentas

Alvear

26 de Febrero - La Dirección de Agricultura comunicó en la mañana de este lunes que se habilitó el sistema de denuncias para los productores que sufrieron daños en sus cultivos este fin de semana.

La tormenta de granizo afectó gravemente los cultivos de vid, ciruela, membrillo y otros en el paraje Escandinava, este sábado en horas de la tarde.

Después de hacer una nueva recorrida por la zona el Director de Agricultura Agustín Anzorena informó a los medios de prensa que habilitaron denuncias online a través del sistema SIA.

Afirmó que la uva no necesita asistencia ya que no hay daños estructurales en las plantas “fue una tormenta con granizo y mucho viento, tenemos daños mayores del 50% en lo que es los cultivos de vid, de ciruela, algo de membrillo y la parte hortícola”, indicó.

Afectó una zona muy productiva y sobre todo la época “en plena cosecha de ciruela, estábamos por empezar la uva, el membrillo, el tomate, el melón que se está cosechando también, lamentablemente esos cultivos que han sido afectados, pierden el valor comercial”, explicó.

Al final aseguró que se habilitaron los sistemas para las tomas de denuncias del sistema SIA, el RUT digital, “que el productor pueda hacer la denuncia vía on-line desde su domicilio, y si no tienen conectividad o no saben cómo hacerlo, el Tecno Zoom ya está habilitado también para hacer la toma de denuncias a los productores”, concluyó.