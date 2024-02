Comenzaron las clases y el acto oficial fue en la escuela "Maximiliano Leiva"

Alvear

26 de Febrero - El acto se llevó a cabo en horas de la mañana de este lunes, en esta escuela de la zona del Nevado y estuvo presente el Intendente Molero y el Director de Educación, José Morán.

Minutos después de las 8:30 horas, el Intendente Alejandro Molero, presenció un acto de inicio del Ciclo Lectivo 2024. El evento se realizó en la Escuela Maximiliano Leiva ubicada sobre calle 4 entre las calles E y F.

Molero, estuvo junto a docentes, directivos, supervisores y la Delegada Administrativa de la DGE Magalí Oneschuk. La directora, supervisora y el mismo jefe comunal le dieron la bienvenida a los estudiantes de la escuela primaria, que se preparó para la ocasión.

El Intendente consideró que el inicio del ciclo escolar ha sido desafiante debido a la crisis económica y social. Informó que el municipio ha intervenido en las escuelas para mejorar las condiciones y brindar apoyo a la comunidad educativa, incluyendo la conexión de gas natural, limpieza de predios y desinfección de espacios.

“Se ha hecho imposible para muchas familias la canasta escolar y eso no pasaba normalmente. Hoy hay muchas familias que directamente no han podido comparar, y eso habla de la gravedad del sistema en su conjunto. Pero bueno, no nos podemos quedar con eso. El Estado municipal tiene que estar muy cerca de sus escuelas, pero también de la comunidad educativa, y facilitando algunas herramientas que tenemos a disposición y hacer que este trance sea lo más corto posible, se supere rápidamente”, dijo Molero.

El intendente también contó que se está trabajando para iluminar las calles para brindar seguridad a los estudiantes. “Se han realizado múltiples tareas para mejorar la situación, independientemente de a quién le corresponda la responsabilidad”.

Gloria Sánchez, directora de la escuela, habló sobre la importancia de la vuelta a clases, la matrícula de la escuela, la presencia de una posta sanitaria en el lugar y la importancia de que los niños estén en la escuela a pesar de las dificultades económicas de las familias.