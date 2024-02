Buena concurrencia al curso de primeros auxilios psicológicos

Alvear

26 de Febrero - Con una gran cantidad de personas se realizó en General Alvear el curso sobre sobre Primero Auxilios Psicológicos orientado al público en general y dictado por la licenciada Gabriela Lima.

Los primeros auxilios psicológicos son muy importantes para brindar apoyo emocional inmediato a alguien que ha experimentado un evento traumático. Algunas de las temáticas que se expusieron son: prevención del suicidio, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, autismo, depresión, esquizofrenia, etc.

“Es una propuesta interesante para los que trabajamos con niños. La realidad de los niños no es la misma que tenemos los adultos, la salud metal nunca se tuvo en cuenta en la currícula y es más que importante, este tipo de curos son herramientas que nos brindan” dijo Patricia Perfumo, maestra de la Escuela Entre Ríos.

Es importante destacar que a todos aquellos que llegaron hasta el Teatro Lafalla se les brindó un certificado de asistencia que se obtenía través de un QR.

Gabriela Lima dijo: “Esta temática tiene una demanda que ha venido de parte de muchos docentes y profesionales de salud con los cuales he trabajado y que tienen muchas dudas e inquietudes y sobre todo las familias que no saben cómo actuar y en ocasiones no consiguen ni tener una consulta. Entregamos algunas herramientas para actuar y detectar las problemáticas”

José Morán, Director de Educación expresó “todos los temas que se expusieron son muy importantes, que tengamos el teatro lleno nos llena de alegría y nos motiva a seguir trabajando en toda esta temática y otras que nos han planteados”

“Este tipo de problemáticas nos encontramos todos los días, tener este tipo de herramientas es más que importante para poder enfrentar ciertas situaciones que se han agudizado en los últimos años” expresó Gabriela Olguín, Vicedirectora de la Escuela Río Atuel.