Asumieron las nuevas autoridades del Hospital Teodoro Schestakow

21 de Febrero - En el Sur provincial, el ministro Rodolfo Montero le brindó todo el apoyo desde la cartera a la nueva directora ejecutiva y además pidió colaboración de todos los sectores para mejorar el Plan de Salud, recientemente presentado.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, pusieron en funciones a la nueva directora ejecutiva del Hospital Teodoro J. Schestakow, Gabriela Funes.

La profesional cuenta con importante trayectoria en el hospital, habiéndose desempeñado en distintas áreas desde su ingreso, en 2002.

Al respecto, el ministro Montero agradeció al exdirector del hospital, Fabián Mora, los esfuerzos realizados durante todos estos años, y dio la bienvenida a la nueva directora ejecutiva del hospital. “Agradezco a Gabriela el haber aceptado el desafío y motivar a que lo haga a puertas abiertas y que escuche a quienes nos dicen que hacemos las cosas bien, pero que también escuches a quienes critican, porque así se crece”.

El ministro también le hizo a la flamante directora un pedido especial: “Creo que vas a tener una gran tarea y espero que la hagas con honestidad y compromiso. Que trabajes con racionalidad, que tomes decisiones objetivas y siempre poniendo por delante a los pacientes y a los profesionales del hospital. Gracias por haber aceptado el desafío y contás con todo el apoyo del ministerio”.

En tanto, la flamante directora, Gabriela Funes, indicó: “Hoy contamos con un nuevo edificio ampliado, con nuevo equipamiento y brindando un número mayor de prestaciones. Esta institución es más que paredes y techos y me siento orgullosa de ser parte de este equipo humano que se la juega día a día. Estoy convencida de que quienes somos parte de esta casa debemos estar involucrados en todos los problemas cotidianos.

“Nuestra tarea es lograr una atención de calidad, formar equipos sólidos con objetivos claros que permitan dar soluciones en temas de salud que afectan a nuestros ciudadanos, y seguir articulando tareas con el Área Sanitaria de San Rafael. Quiero agregar que el hospital es de todos y para todos y los invito a trabajar con sentimiento de pertenencia y estar orgullosos de ser parte de esta institución”, añadió Funes.

Asimismo, la vicegobernadora Hebe Casado manifestó su apoyo a las nuevas autoridades y mencionó: “El hospital significa mucho para la población, acá no hay distinción de las personas o de clase, acá tienen la calidad humana del personal, que brinda tanto cariño que permiten una mejoría más adecuada. Las nuevas autoridades son idóneas para estar en el lugar que están, conozco su tarea y su capacidad de gestión y trabajo. Pido a todos que las acompañen y ayuden para que este hospital sea cada día mejor”.

Plan de Salud

En el marco de la presentación de las nuevas autoridades, el ministro hizo mención al paquete de leyes del Plan de Salud que desde mañana se discutirá en la Legislatura provincial. Destacó el acto institucional que implica presentar un plan de gobierno con objetivos explícitos y someter a debates.

Sostuvo que el plan “está abierto para todos aquellos que quieran participar, y por eso también vamos a hacer discusiones regionales con los profesionales. No va a ser solo una discusión en la Legislatura para discutir una a una todas las leyes artículo por artículo y vamos a recibir todas las sugerencias que correspondan”.

Por último, a la consulta sobre si la desregulación de las obras sociales afectará a OSEP, Montero manifestó que “a OSEP no le afecta lo que están haciendo a nivel nacional con la reglamentación del DNU. Es una obra social provincial, no está incluida en la ley de obras sociales nacionales. En lo personal, no creo que esto tenga gran impacto en el corto plazo, no creo que eso produzca un derrame masivo de afiliados de la obra social a la prepaga, y no creo que vaya a tener un gran impacto”.