AJEDREZ: Se jugaron en Alvear las Finales Provinciales de niños y jóvenes

Deportes

29 de Enero - Este fin de semana se llevaron a cabo en General Alvear, los torneos que otorgan títulos oficiales de la Federación Mendocina de Ajedrez.

Muchos de los mejores exponentes del juego ciencia infantil y juvenil mendocino se dieron cita en el Club Banco Nación, de General Alvear, para vivir un fin de semana lleno de ajedrez, en el que también alcanzó el tiempo para disfrutar del río Atuel, la pileta y hasta de un buen picadito de futbol.

El encuentro, fue organizado en conjunto entre la Agrupación Alvearense de futbol, la Escuela Municipal de Ajedrez de Alvear y la Federación Mendocina, y contó con el apoyo de la Municipalidad de General Alvear, el Club Banco Nación, Cooperativa Cecsagal y la Cámara de Comercio local. Mostró muy buen nivel sobre el tablero e inclusive algunas sorpresas. El ritmo de juego, fue 45+15, asemejándose al que será el tiempo de la final nacional, que se jugará del 9 al 13 de febrero en el CENARD, Buenos Aires.

Categoría x Categoría:

Sub 8:

El título de Campeón Mendocino Sub 8 quedó en manos de Román Alfano, de General Alvear, que se impuso ante el Maipucino Juan Manuel Isuani.

Sub 10:

Felipe Ávila, de Maipú se coronó como el mejor de la categoría, tras imponerse en la recta final a Kidora Muñoz, de Guaymallén, que se quedó con el segundo lugar.

Sub 12:

En un torneo apasionante, que incluyó un reñido desempate entre los dos líderes, el título quedó en manos del sanrafaelino Santiago Mamaní, que superó en partidas rápidas a Santiago Álvarez, de Guaymallén, que se quedó con el segundo puesto. Completó el podio el ex Sub Campeón provincial de la categoría, el alvearense Tomás Baquero.

Sub 14:

Facundo Brichetto, de Maipú, demostró su gran presente y se impuso sin sobresaltos, quedándose por primera vez con el título de Campeón Provincial, seguido por la sorpresa del torneo, el también Maipucino, Bautista Herrera. Completó el podio, la múltiple campeona Mendocina, la alvearense Ana Victoria Lieby.

Sub 16:

El alvearense Juan Sebastián Lieby se coronó Campeón provincial por octava vez en su carrera, reteniendo el título. En segundo lugar quedó una de las importantes jugadoras de la provincia, la sanrafaelina Tatiana Cruzate. Completó el podio, el alvearense Mateo Salas, otra de las promesas del ajedrez provincial.

Sub 18:

En la que probablemente haya sido la categoría más dura, la adrenalina permaneció hasta el último segundo de juego, ya que hubo un triple empate que tuvo que desnivelarse en un apasionante triangular.

Campeón se consagró el 4 veces campeón provincial Santiago Sánchez Laplace, de General Alvear, seguido por otra de las grandes proyecciones del ajedrez provincial, Bautista Salomón, de Godoy Cruz. El tercer puesto, quedó en manos del sanrafaelino Caleb Vega, de gran torneo.

Sub 20:

En la más grande de las categorías, el título quedó para Santino Zambianchi, de Maipú, que aventajó por un punto al varias veces campeón provincial, Camilo Lieby, de General Alvear. En tercer puesto, finalizó Leonardo Tomás, también de Maipú.

Torneos provinciales de Blitz:

El sábado por la noche, se disputaron 2 grandes torneos. Uno para “Cadetes”, que agrupó a las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, y otro “Juvenil”, que hizo lo propio con Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

Cadetes:

El certamen finalizó igualado con 6,5 puntos entre el Maipucino Facundo Brichetto y la Alvearense Ana Victoria Lieby, pero se impuso el joven, por sistema de desempate. El tercer peldaño del podio, fue para Felipe Ávila, de Maipú.

A su vez, así quedaron las premiaciones en las diferentes categorías:

Sub 10:

1º Puesto: Felipe Ávila (Maipú)

2º Puesto: Kidara Muñoz (Guaymallén)

Sub 12:

1º Puesto: Santiago Mamaní (San Rafael)

2º Puesto: Jonathan Mattus (General Alvear)

3º Puesto: Santiago Álvarez (Guaymallén)

Sub 14:

1º Puesto: Facundo Brichetto (Maipú)

2º Puesto: Ana Victoria Lieby (General Alvear)

3º Puesto: Fabricio Bichir (San Rafael)

Juveniles:

El torneo fue ganado de manera invicta, por Camilo Lieby, de General Alvear, con 6,5 puntos, seguido por Santiago Sánchez Laplace, del mismo departamento. En tercer lugar finalizó Bautista Salomón, de Godoy Cruz.

Sub 16:

1º Puesto: Juan Sebastián Lieby (General Alvear)

2º Puesto: Ángel Kapluk (General Alvear)

3º Puesto: Tatiana Cruzate (San Rafael)

Sub 18:

1º Puesto: Santiago Sánchez Laplace (General Alvear)

2º Puesto: Bautista Salomón (Godoy Cruz)

3º Puesto: Mateo Salas (General Alvear)

Sub 20:

1º Puesto: Camilo Lieby (General Alvear)

2º Puesto: Santino Zambianchi (Maipú)

3º Puesto: Leonardo Tomás (Maipú)