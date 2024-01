Alvear

Advierten sobre la ola de calor

24 de Enero - La provincia registra temperaturas muy altas que superan los 40 grados, y en General Alvear las condiciones meteorológicas muestran que estamos teniendo muy poca concentración de vapor de agua en la atmosfera, entonces no vamos a tener tormentas al menos por los próximos diez días. por eso hay que tomar las medidas necesarias para evitar un golpe de calor y a su vez tomar conciencia al momento de bañarse en causes, diques y ríos en los que no está permitido.