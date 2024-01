Se vivió una inolvidable noche de Speedway en el "Víctor García"

Deportes

22 de Enero - Con un clima único, tanto en el cielo como en las tribunas, el Víctor García vibró al ritmo de los motores de las diferentes categorías del Speedway, que abrió su fecha el domingo por la noche.

Sin dudas el deporte en nuestro departamento es un motor de desarrollo y crecimiento.

En total se correrán 8 fechas, durante todo enero y febrero; el objetivo es correr todos los domingos por la noche. Las categorías participantes fueron: motos: 110cc, Juniors y séniors y autos: speedweros.

En cuanto a la pista, hay que decir que la recta tiene 96 mts y las curvas 50 mts, con más de 10 mts de ancho, participaron en total 40 pilotos.

Juan Manuel Basco, con 73 años se animó a correr, y se expresó: “Yo vine con 21 años, con un auto parecido al de Fangio, pistero, tuve la suerte de ganar, con el turismo carretera también gané, tengo un montón de conocidos y amigos que me han ayudado. No estoy entrenado y los años que tengo suman, pero me siento bien.”

Por su parte, uno de los espectadores, Martín Azor, indicó: “Muy lindas categorías, es la primera vez que vengo realmente acá Alvear, lo que se ve es para que la gente venga, no aprovechamos lo lindo, Alvear es fierrero.”