Continúa con éxito la peatonal del arte

Alvear

22 de Enero - Se realizó este domingo otra edición de la peatonal del arte sobre la avenida Alvear Oeste, donde se pudo disfrutar de varias intervenciones artísticas, buena música, comidas típicas, paseo de artesanos, y una cálida noche.

Una de las atracciones de la noche fue la exposición de bodypainting de Micaela Santolín, egresada del Teatro Colón, al respecto dijo: “Me parece una idea excelente, que puedan mostrar lo que es el arte local, yo fui a estudiar a Bs.As. con la idea de traer esa popularidad y ese arte hacia acá porque no es muy visto, me gusto compartir esta idea que no la conocían que es el bodypainting.”

Por otra parte, Osvaldo integrante del grupo musical Los Huarpes se expresó “Muy contento ver la alegría de la gente, esto es lo que espera ver todos los domingos periódicamente con distintos números locales que tenemos, ya sea de tango, baile, folcklore, esperamos que siga esto a nosotros nos hace muy bien como grupos locales”

Durante las noches de peatonal, los turistas y los alvearenses pueden encontrar muchas de las exquisiteces que realizan nuestros emprendedores, desde vinos, artesanías, frutos secos, conservas, comidas típicas, chacinados, etc.