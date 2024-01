El gremio denunció más de 300 "despidos arbritarios" en ANSES y hay preocupación en Mendoza

Noticias

17 de Enero - El sindicalista Carlos Ortega afirmó que se echó personal de planta permanente que ingresó por concurso. Se suman a los más de 7.500 empleados de la administración pública despedidos en la era Milei

El titular del Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), Carlos Ortega, denunció este martes que hubo más de 300 "despidos arbitrarios" en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El dirigente denunció en un comunicado "la desvinculación producida de forma arbitraria de 320 trabajadores de planta permanente, quienes se presentaron este martes a cumplir sus tareas y fueron impedidos de ingresar al organismo" público. La noticia generó preocupación en la sede de ANSES Mendoza, donde renunió su titular, Carlos Gallo, y aún no tienen a su reemplazante a pesar de que ya pasó más de un mes.

Estos trabajadores se suman al número total de empleados públicos despedidos, que según comunicó ATE, son más de 7.500 desde que asumió Javier Milei.

En la sede de ANSES Mendoza, hay preocupación entre los empleados por los más de 300 empleados despedidos en el organismo.

En Mendoza, según fuentes de ANSES, no ha llegado aún ningún telegrama, pero esto no significa que no pueda suceder en las próximas horas. Por este motivo, hay gran incertidumbre entre los trabajadores de la sede local.

Qué hará el sindicato por los empleados despedidos de ANSES

El sindicato que representa a los empleados de ANSES dispuso el estado de alerta y movilización por los empleados despedidos, y reafirmó su "inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad del empleo", por lo que exigió a la ANSES que "deje sin efecto de manera inmediata la decisión de producir esas cesantías, porque en el organismo no sobra nadie".

"Los más de 300 despidos fueron de personal de planta permanente que en su momento ingresó por concurso. Se echó gente más allá del último año anunciado", dijo Ortega.

El sindicalista y exdiputado nacional peronista afirmó que los trabajadores ingresaron entre 2020 y 2023, que en su mayoría eran jefes de oficina en el organismo y que la decisión fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano.

Según el gremio, el Gobierno justificó los despedidos en que ese personal fue designado "sin previo proceso de selección" y se amparó en la Resolución 76 de marzo de 2016 de la gestión de Emilio Basavilbaso.

"Los trabajadores no ingresaron a la planta permanente sin previo concurso. La resolución del exfuncionario macrista en la ANSES no puede ser la variable para echar", dijo Ortega.

Desde que asumió Milei, se registraron 7.500 despidos de estatales

Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al mando de Rodolfo Aguiar, denunció que desde la asunción del gobierno de Javier Milei ya se produjeron más de 7.500 despidos en la administración pública, al no renovarse esos contratos.

El sindicato sostuvo que luego se sumaron 500 despidos en la Secretaría de Trabajo, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y los Ministerio de Justicia y Economía y el área de Cultura, por lo que el frente gremial que integran la ATE y ambas CTA se movilizó "en rechazo del feroz ajuste en el Estado".

Los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, deliberaba en asamblea ante "la decisión de las autoridades del organismo de eliminar las horas extras a los empleados de ingresos más bajos", dijeron los trabajadores.

