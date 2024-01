“Les pedimos a los legisladores que no aprueben este decreto”

Alvear

31 de Diciembre - María Delia Achetoni, Directora de Cultura de nuestro departamento, dialogó con “Cuidado con el Perro”, en la mañana de FM Pehuenche, y encendió las alarmas en cuanto al riesgo que genera la desaparición de la ley nacional de teatro y el fondo de las artes, propuestos por Milei en el gran DNU.

“La verdad es que es tremenda la situación para los artistas. La ley nacional del teatro abarca a artistas y salas independientes, que en Argentina tenemos más de 1200 de esas salas, en las que invierten los mismos artistas, pero que reciben además subsidios o créditos a través del fondo de las artes, que ayudan a mantenerlas”, indicó la flamante Directora de Cultura Alvearense.

“Complica muchísimo, no sólo a los actores, editar un libro por ejemplo, sin el fondo, es prácticamente imposible por los elevados costos. Pero claro, por falta de apoyo se van a terminar cerrando salas, y es como que a los que venden pan les cierren las panaderías”, resaltó.

“En épocas de crisis, la cultura es la primera afectada, porque no se come cultura, sin embargo, nos acompaña, nos anima, no es un gasto, es una inversión”, señaló, recordando como el cine, la música, la radio, la literatura y la televisión, ayudaron a sobrellevar los momentos más difíciles, como en tiempos de Pandemia.

En esa misma sintonía, hace algunas horas, el Subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, calificó de "atrocidad" el plan de Milei de eliminar el Instituto Nacional del Teatro, al sostener que: "El INT tiene más de 20 años, es una atrocidad que vayan a desaparecer estos organismos artísticos", y agregó que, gracias a su espíritu federal, el INT "a Mendoza le ha sido de mucha utilidad", recordando cuando, bajo su anterior gestión cultural en el primer gobierno de Alfredo Cornejo, "trajimos la Fiesta Nacional del Teatro, estaba todo el teatro independiente de la Argentina en nuestra provincia".

Achetoni, esperanzada en que haya una “vuelta atrás”, confió: “La red de artistas de Mendoza, está intentando hablar con los legisladores correspondientes, para que no se apruebe esta reforma, porque la ley nacional de teatro y el fondo nacional de las artes, son indispensables para la Cultura Nacional”.