"El DNU, pone en riesgo a la población a la hora de consumir medicamentos"

Entidades farmacéuticas presentaron este viernes un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la implementación del DNU de Javier Milei. A la vez, se concentraron en los Tribunales de la calle Talcahuano y cerraron las persianas entre las 12:00 y las 13:00 horas, por que consideran que el DNU “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” y “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”. Si bien en tanto en nuestro departamento, como en la Provincia de Mendoza no se paró, hay preocupación en el sector.

La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) criticó el proyecto de ley mediante un duro comunicado. En el texto, la entidad aseguró que la actividad se ve "profundamente afectada y gravemente agredida" por el DNU 70/23 del poder Ejecutivo nacional y resaltó que "la farmacia no es un comercio". Esta medida "pone en riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos", destacaron las entidades farmacéuticas.

Alonso, por su parte, contó en comunicación telefónica con "Cuidado con el Perro", en la mañana de FM Pehuenche, que "se habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos, y cualquier otro comercio, por lo que un medicamento de venta libre no es un medicamento e ignora que consumirlo en dosis no adecuadas puede causar gravísimas consecuencias a la salud, sin contar que queda sin controles claros la circulación de medicamentos falsos y adulterados, que ponen en serio riesgo la salud de las personas", al tiempo que añadió: "un medicamento no es un bulón, o cualquier objeto que pueda venderse en cualquier lado. Un medicamento necesita controles".