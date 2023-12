Entregaron 15 viviendas del Bº "Luz y Fuerza"

Alvear

26 de Diciembre - El Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la Vicegobernadora Hebe Casado, el Intendente Alejandro Molero junto a representantes de IPV hicieron la entrega de las viviendas del Barrio Luz y Fuerza.

Las quince viviendas del Barrio Luz y Fuerza contaron con financiación del Estado provincial, fueron licitadas por $142.767.944 y construidas por valor mayor a trescientos millones de pesos. Estas viviendas cuentan con dos habitaciones, baño, lavandería y cocina comedor, con terminaciones muy prolijas construidas con un sistema de aglomerado con aislante por dentro, lo que hace que en verano sea fresca y en invierno guarde el calor. Además, cuenta con termotanque solar asistido por un calefón a gas y los pisos con cerámicos.

“En ocho años se han entregado 600 viviendas en Alvear, muchas menos de las que se necesitan, por lo que es una gran oportunidad para informar cómo funcionan los sistemas de financiamiento, donde el banco daría un crédito de 30 o 40 años para que todos puedan acceder a una vivienda sin necesidad de intervención del Estado. Hace muchos años que en Argentina no funciona eso, con lo cual la vivienda solo queda reducida a una vivienda social. Cada vez hay menos recursos para obras y los gobiernos nacionales se retiran del financiamiento. El déficit habitacional en el País es monstruoso y la Provincia o el Departamento no son una excepción. Aspiramos a que el IPV no solo construya vivienda social por su propio medio, queremos un plan de vivienda más vinculado a sectores urbanos en loteos donde hay cloacas, gas o electricidad, que también pueda financiar viviendas con un subsidio a la tasa, para que la mayoría pueda acceder al crédito, es decir, para que sectores medios puedan acceder fácilmente. Y si hay estabilidad en la economía nacional, estoy seguro que cumpliremos año tras año con más viviendas, genuinamente construidas, con mucho esfuerzo del IPV, de entidades intermedias y la debida espera de los adjudicatarios. Estamos ratificando el compromiso, la decisión de seguir en este camino, esperamos que la macroeconomía se ordene, que el financiamiento aparezca de forma rápida, que sea accesible para la población, aunque para eso debe bajar la inflación”, detalló el Gobernador Cornejo.

Alejandro Molero, intendente de General Alvear en la entrega de las viviendas agradeció a todos los presentes del Sindicato de Luz y Fuerza como también a la subsecretaria de Infraestructura y desarrollo Territorial “no hay acto más importante y gratificante que entregar viviendas, estas 15 construcciones están realizadas con un sistema sustentable, que tanto la iluminación como el agua caliente dependen de la energía solar, esto nos hace bien como alvearenses además del cuidado del medio ambiente”

Además de estas viviendas el intendente comunicó que en los próximos meses se entregarán las 11 casas situadas en Uspallata y Pedro Tijera, como también el B° Alvear que tiene 3 etapas de construcción y cuenta con 96 viviendas en dos plantas.

Por otro lado, dio a conocer que “se firmó el inicio de obras del B° Viñas del Oeste ubicado en calle Centenario que dará inicio en los próximos días”

Darío un adjudicatario se mostró muy emocionado: “estamos muy contentos, nos sentimos bendecidos y por lo que hemos visto están muy bien hechas. Lo antes posible nos vamos a mudar”

Nicolás también adjudicatario expresó “es muy gratificante después de tanto trabajo tener una vivienda digna lista para habitar, para nosotros es un gran alivio no tener que seguir alquilando”

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura manifestó “es muy simbólico seguir entregando viviendas ya que esto marca la decisión política de un gobierno. Es importante exponer la inversión pública y pensar mecanismos que no atenten contra la equidad intergeneracional, para que otras familias que hace mucho están esperando puedan acceder a una vivienda con mecanismos de financiamientos más fuertes”

“Es prioridad de la provincia seguir con las obras públicas, por supuesto que en algunos puntos nos veremos afectados, pero estamos analizando todos los frentes posibles”