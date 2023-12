Cornejo presentó el equipo que gestionará la salud y el deporte en Mendoza

Noticias

13 de Diciembre - El mandatario provincial estuvo acompañado por la vicegobernadora, Hebe Casado, y el flamante ministro de la cartera, Rodolfo Montero. Los profesionales que ocuparán las segundas y terceras líneas en el ministerio tienen vasta experiencia en la cosa pública.

El Gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, junto a la vicegobernadora, Hebe Casado, y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentó el nuevo organigrama que tendrá la cartera dando a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán el equipo que los acompañaran en la gestión.

El nuevo organigrama del Ministerio de Salud y Deportes constará de tres subsecretarías: Salud, Gestión y Administración y Deportes.

Al respecto, el Gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, manifestó: “En el día de hoy estamos presentado una gran parte de los nuevos funcionarios que van a comandar los desafíos dentro del Ministerio de Salud y Deportes. El criterio para definir quiénes ocuparán las segundas y terceras líneas es el mismo que utilizamos a la hora de elegir un ministro, esto es la solvencia técnica probada en la gestión, ya que no hay tiempo para improvisar”.

“Si nos situamos en específico en el Ministerio de Salud y Deportes, es muy importante entender el peso que tiene el sector público en la prestación de estos servicios. Casi la mitad de la población no tiene cobertura social, tal como ocurre a lo largo y ancho de todo el país. Es por eso que se vuelve imprescindible gestionar correctamente y no solo las áreas del ministerio sino además lo que tenga que ver con la obra social provincial, que sin duda requerirá de un trabajo bien coordinado”, afirmó Cornejo.

Por su parte, el ministro de la cartera sanitaria, Rodolfo Montero, destacó que “este gran equipo que hemos conformado viene trabajando hace un tiempo en la digitalización y por eso conozco muy bien a cada uno de ellos. Como dijo el Gobernador, con estas designaciones buscamos mucha solvencia técnica y trabajo mancomunado para hacer más eficiente los recursos”.

Nuevo equipo del Ministerio de Salud y Deportes

Jefe de Gabinete: Dr. Ariel Herrera.

Médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.

Director ejecutivo del Hospital Central (período 2015-2021).

Ex coordinador el Área Sanitaria de Luján de Cuyo.

Cirujano en el equipo de trasplante hepático del Hospital Central.

Cirujano de guardia del Hospital Central.

Cirujano en Hospital Español y Sanatorio Regional.

Docente en Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo.

Subsecretaría de Salud

Subsecretaria de Salud: Dra. Carina Copparoni.

Médica dermatóloga egresada de UNCuyo.

Diplomada en Políticas sanitarias y gestión e instituciones de salud en Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria.

Directora ejecutiva del Hospital Carlos Saporiti (desde 2020 hasta la actualidad). Médica dermatóloga en Hospital Central y Hospital Lagomaggiore. Jefa de residentes de dermatología Hospital Central (período 2011-2012). Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo (período 2006-2010).

Director de Hospitales: Dr. Jorge Omar Pérez.

Médico cirujano con especialidad en coloproctología de la UNCuyo

Director ejecutivo Hospital Humberto Notti (desde 2018 hasta actualidad)

Subdirector asistencial Hospital Central (período 2015-2018).

Ex jefe de servicio de quirófano del Hospital Central.

Cirujano en Procthos SA, Clínica de Cuyo, Clínica Santa Isabel de Hungría y Hospital Privado. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo.

Director de Planificación y Articulación Estratégica: Dr. Raúl Salvatore.

Médico con especialidad en Terapia intensiva y Administración de salud.

Magíster en Administración de Servicios de la Salud.

Jefe de Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Santa Clara.

Ex director médico de la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Director de Hospitales del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (periodo 2019-2022). Director General Región Metropolitana Norte (período 2015-2019).

Directora de Atención Primaria: Lic. Verónica Muñoz

Licenciada en Obstetricia, especialista en salud social y comunitaria.

Diplomada en Gestión de servicios de salud.

Actividad profesional en atención primaria desde 2007 hasta la actualidad.

Directora de Promoción, Prevención, Infancia y Adolescencia: Lic. Yanina Mazzaresi.

Licenciada en Nutrición. Diplomada en telemedicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. Diplomada en Nutrición clínico-metabólica del niño y del adolescente. Diplomada en Gestión Clínica en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Subsecretaría de Gestión y Administración

Subsecretaria de Gestión y administración: Cdora. Sabrina Cavello.

Contadora pública nacional y perito partidor egresada de la UNCuyo.

Diplomada en Liderazgo y gestión hospitalaria en la Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo. Diplomada en Políticas Sanitarias y Gestión e Instituciones de Salud, en Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Diplomada en Gestión organizacional de la comunicación estratégica, de la Facultad de Ciencias económicas, UNCuyo. Subdirectora de Recursos Humanos del Hospital Central (desde 2021 hasta la actualidad). Subdirectora de administración del Hospital Central (período 2017 a 2021). Inspectora y fiscalizadora de la Administración Tributaria Mendoza (periodo 2012 a 2016). Docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo Sede Central y delegación San Rafael (2014, 2016 y 2017).

Dirección General de Administración: Lic. Leonardo González Luque.

Licenciado en economía egresado de la UNCuyo. Master ejecutivo en Dirección de Empresas, MBA, Universidad Francisco de Vitoria.

Ex director de Administración de la Cámara de Senadores.

Analista económico de la Fundación Ideal.

Analista económico en el Instituto de Desarrollo Rural.

Consultor de empresas privadas en temas de administración, finanzas, y evaluación de proyectos de inversión.

Docente de grado y posgrado de la Universidad Aconcagua.

Dirección General de Recursos Humanos: Dra. Sandra Gómez.

Abogada egresada de la Universidad de Mendoza.

Diplomada en Compliance, Ética corporativa y Dirección de procesos de integridad. Universidad de Mendoza.

Certificación internacional en Compliance expedida por la Internacional Federation of compliance associations.

Asesora letrada de la Cámara de Diputados en la actualidad.

Ex directora de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Trabajo.

Ex directora de Personas Jurídicas.

Ex subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno.

Docente en la Universidad de Mendoza.

Subsecretaría de Deportes

Subsecretario de Deportes: Federico Chiapetta.