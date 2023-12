Con rapidez actúa Defensa Civil en un incendio en el Sur del Departamento

Alvear

12 de Diciembre - En horas del pasado lunes se produjeron incendios en el Paraje de Colonia Rusa del Distrito de San Pedro del Atuel, donde inmediatamente actuó bomberos y Defensa Civil de la Municipalidad de General Alvear.

El foco de incendio se produjo en el campo de Mattioli alrededor de las 15h, “el siniestro arrasó con más de 750 hectáreas dentro y fuera del campo”, detalló Ángel Martínez, Director de Defensa Civil, quien también anunció que ya se encontraba en conversaciones con Diego Martí, Coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego para tener el apoyo de una máquina de Vialidad en las picadas.

En este siniestro participaron alrededor de once personas que conforman dos cuadrillas con el objetivo de sofocar el incendio, pero sobre todo para que no se expanda debido a que si bien las casas no corren peligro se encuentran a 1km.

Actualmente, el foco se encuentra controlado y circunscripto, confirmó el funcionario.