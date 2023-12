Asunción de Javier Milei como presidente: los discursos, el primer decreto y los nuevos ministros

Noticias

10 de Diciembre - En su discurso en las escalinatas del Congreso ratificó su plan "motosierra" y dijo que el ajuste recaerá sobre el Estado y no sobre el sector privado, pero reconoció que impactará negativamente en "actividad, empleo y salarios". Recibió a las delegaciones extranjeras y juraron los ministros del gabinete. Tras la ceremonia interreligiosa en la Catedral, cerró la noche con una gala cultural en el Teatro Colón.

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel prestaron juramento este domingo 10 de diciembre ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, donde también se llevó adelante la ceremonia de traspaso de mando, con la entrega de la banda y el bastón presidencial por parte del mandatario saliente, Alberto Fernández.

Luego, el mandatario ultraderechista brindó su primer discurso en las escalinatas del Congreso y más tarde recibió a las delegaciones extranjeras. Más tarde, le tomó juramento a los ministros del gabinete en la Casa Rosada. Por último, luego de la ceremonia interreligiosa en la Catedral, cerró la jornada de asunción presidencial con una gala cultural en el Teatro Colón.

En su primer discurso como Presidente Javier Milei anunció al país una “nueva era de paz y prosperidad, de libertad y de progreso”, basada en “la libertad” (¡carajo!) y “dejando atrás las ideas empobrecedoras del colectivismo”. Como era previsible la mayor parte de su discurso ante los seguidores que se reunieron en la Plaza de los Dos Congresos estuvo destinado a hablar de “la peor herencia de la historia argentina” recibida del gobierno saliente. El Presidente repitió varios de los eslóganes adelantados en su campaña y dedicó su alocución a hacer un diagnóstico catastrófico de la situación del país. Argumento suficiente (ahora y lo será durante mucho tiempo) para justificar un “ajuste que es inevitable”, que debe ser en forma de “shock o nada” porque el gradualismo nunca funcionó (según la lección tomada del macrismo). No hay alternativa, dijo Milei, porque “no hay plata”. Adelantó que habrá bajas de salarios (no mencionó que también mayor desempleo), más pobreza y que la “situación empeorará en el corto plazo”. En la plaza, sus seguidores aplaudían quizás convencidos de que ellos no serán alcanzados por el ajuste.

