AJEDREZ: Camilo Lieby, jugó su primera Final Mendocina Absoluta

Deportes

8 de Noviembre - El joven Alvearense, de 16 años de edad, fue parte del octogonal que incluyó a 8 de los mejores jugadores de la Provincia, consiguiendo importantes resultados

Los ocho mejores ajedrecistas de la provincia se enfrentaron en el Auditorio Municipal de Santa Rosa, departamento que logró convertirse por primera vez en el lugar elegido para desarrollar el Campeonato Mendocino de Ajedrez, conocido por ser uno de los torneos más tradicionales y prestigiosos del país.

La competencia se llevó a cabo desde el jueves 2 de noviembre hasta el domingo 5 de noviembre, y el joven Alvearense, múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, tuvo su primera participación en la Final Absoluta, ante 7 de los más destacados jugadores de la Provincia, logrando intensas partidas y consiguiendo importantes resultados.

Camilo, quedó consiguió 2 victorias, frente al reconocido ex Campeón Marplatense, Andrés Forestani (3º) y ante Leandro Quiroga (8º); y empates ante el fuerte Jorge Leal (6º) y el ex Campeón Mendocino, y Maestro Internacional Alejandro Needleman (2º); cayendo ante el ex Campeón Alvearense y actualmente jugador Sanrafaelino, Álvaro Acuña (5º), el ex Campeón Provincial y Maestro FIDE, Cristian Luconi (4º), y el actual Campeón Provincial, Indalecio López Miller (1º).

López Miller, es el nuevo Campeón Mendocino, consiguiendo un hito histórico.

Sub Campeón, resultó el MI Alejandro Needleman.

El tercer lugar del Podio, quedó en manos de Andrés Forestani.