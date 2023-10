El SUTE va a paritarias este jueves

Noticias

18 de Octubre - Por acta preestablecida, los educadores se sentarán a negociar este 19 de octubre. En breve el Gobierno publicaría el cronograma para otros sindicatos. Primeros careos tras el 16,9% de inflación en septiembre

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado (SUTE) arrancará este jueves una nueva tanda de paritarias estatales en Mendoza. Mientras otras agrupaciones esperan también sentarse a negociar, los docentes tienen ya definido por un acta previa que la fecha para la discusión es la de este 19. Plantearán nuevamente el pago de los aumentos adeudados desde 2020 y será el primer cara a cara entre el Ejecutivo y representantes de trabajadores luego del casi 17% de inflación mensual sufrido por Mendoza en septiembre.

Los educadores nucleados en el gremio más grande de la provincia volverán a tener su debate salarial. A las ya normales hostilidades con la gestión de Rodolfo Suarez, se sumó por estos días una aceleración de la espiral inflacionaria que los empujó a nuevos reclamos durante los últimos días. El pasado martes -como hacen todos los 10 de cada mes- Carina Sedano, titular del gremio, y un puñado de sindicalistas volvieron a la calle para pedirle aumentos a la gestión saliente.

Sabían que ya estaba dispuesto en la última documentación conjunta un reencuentro para fines de esta semana. Ese día profundizaron sobre su principal reclamo, que son los aumentos porcentuales no brindados durante el año en que debutó el gobernador al frente de la provincia. Incluso funciona en la página oficial del SUTE un contador que tiene al mandatario provincial como destinatario: "Gobernador, le quedan 53 días para pagar lo que debe del 2020 a los y las trabajadoras", marca ese reloj, que además tiene andando horas, minutos y segundos.

Hasta el momento, los estatales cerraron un 85,5% de incrementos hasta el mes de octubre, pero esos porcentajes fueron negociados antes de conocer las cifras inflacionarias con las que cerraría el tercer trimestre. Ahora, ambas partes deberán analizar el 105,5% acumulado que tiene la provincia. No sólo para el SUTE, sino para todas las agrupaciones de empleados estatales, que a pesar de no tener fecha definida, se sabe también programaron revisiones para mediados de este mes. Es inminente que el Gobierno publique dichos cronogramas.

Si bien no se sabe cuánto es lo que ofrecerán en la Subsecretaría de Trabajo, se esperan discusiones también por otros aspectos ligados a la percepción de los docentes. El SUTE viene de lograr un acuerdo por un piso salarial de 200 mil pesos para trabajadores que no superen los once años de antigüedad.