Suarez: “Si la Argentina encuentra su rumbo, a Mendoza no hay forma de pararla”

2 de Octubre - En el último discurso que brindó como Gobernador de Mendoza en el almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, Rodolfo Suarez marcó un contrapunto entre la gestión provincial y nacional y afirmó que, aún en un contexto difícil, Mendoza es un ejemplo de orden para el país.

El Gobernador Rodolfo Suarez cerró el almuerzo de las Fuerzas Vivas que cada año organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Después de escuchar al titular de la entidad, Hugo Tornaghi; en su discurso Suarez eligió puntualizar sobre la diferencia entre las gestiones de la Provincia y la Nación y destacar los avances estratégicos, que aun en un contexto adverso, logró la provincia en distintas áreas para potenciar el desarrollo del Sur provincial.

“Este contexto nacional, esta Argentina que nos duele por la pobreza, la desocupación, los jóvenes que se van del país es lo que tenemos que cambiar. Si hay una demanda de la sociedad real de cambio económico en la Argentina, es porque ya la situación se hace insostenible y así ocurre. Ojalá se elija la mejor opción para esos cambios necesarios en el país”, comenzó el Gobernador.

Después de describir el contexto nacional, Suarez destacó la situación de Mendoza. “Cuando se habla de déficit fiscal tenemos que decir que estamos en una provincia que ya lleva seis años con superávit. Cuando se habla del deterioro de las instituciones, nosotros podemos mostrar los avances en la Justicia y el sistema electoral, con la ficha limpia, con la boleta única, con cuántas cosas que ustedes conocen”, dijo.

El Gobernador también resaltó las oportunidades que se abren en el sector productivo por la puesta en marcha de Potasio Río Colorado, la explotación de Hierro Indio, la exploración de Hierro Amarillo y las perforaciones en Vaca Muerta.

Respecto de la infraestructura hidroeléctrica, Suarez aseguró que la Provincia seguirá trabajando para concretar el proyecto de Portezuelo del Viento, al tiempo que continuará otras obras de gran importancia para el Sur provincial, como la represa El Baqueano. “Ya se abrió el proceso de licitación con todos los pasos que hay que cumplir, con los proyectos del pliego para que los empresarios consulten y hagan los aportes necesarios”, explicó.

“Yo podría hablar mucho más sobre lo que ha significado nuestra política en la provincia y sobre las difíciles circunstancias en las que me ha tocado gobernar. Fue muy duro durante la pandemia con un gobierno nacional que ni la hora nos daba; nos discriminaba, nos discriminó siempre, hasta el día de hoy. No obstante, yo me orgullezco de decir que en Mendoza hicimos las cosas de otra manera, con autoridad, cuidando el peso. En materia de infraestructura, todo lo presupuestado se ha ejecutado, se han hecho todas las obras previstas y no se ha parado ninguna”, afirmó el Gobernador.

Finalmente, Suarez agradeció a los organizadores del almuerzo y al pueblo de San Rafael, “porque en las elecciones hubo un reconocimiento tanto al Gobierno provincial como a Alfredo Cornejo, un gran gestor. Seguramente, sobre estas bases, el próximo será un gran gobierno y si la Argentina encuentra su rumbo, yo les aseguro que a Mendoza no hay forma de pararla”, expresó.