Alvear

24 de Septiembre - La Cámara de Comercio de General Alvear informó que este lunes se celebra el Día del Empleado de Comercio e invitó a todos los comerciantes a sumarse al festejo.

En diálogo con Pehuenche, Jorge Noguerol, Presidente de la enditad, contó que según el texto de la Ley 26.541, cada 26 de septiembre se celebra el día del empleado comercial, sin embargo en este 2023, por un acuerdo entre las cámaras que agrupan al sector y el gremio, se decidió trasladar la festividad al lunes 25.

Si bien, es un día que el comercio cierra sus puertas para adherir a la festividad, se recuerda que tal celebración en nada afecta la apertura de los establecimientos, siempre y cuando sean atendidos por sus dueños.

En tanto para el caso del empleado, es día de descanso y no está obligado a trabajar, la remuneración mensual no variará y no se toma en cuenta como franco compensatorio del descanso semanal.

Si el comerciante abre el negocio y el empleado concurre a trabajar voluntariamente o con previo acuerdo con el empleador, la jornada laboral será considerada como un feriado nacional y se abonará doble. Lo que no corresponde es el otorgamiento de un descanso compensatorio.

La Cámara de Comercio recuerda que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), la posición a adoptar al respecto.