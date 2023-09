Difonso y López Reafirmaron fuertemente la Lucha por “La 7722”

Alvear

12 de Septiembre - Tras el triunfo obtenido por el “Frente Encuentro por San Carlos”, espacio que lidera Difonso, el diputado provincial visitó el departamento y junto a los candidatos de la Unión Mendocina General Alvear brindó una conferencia de prensa.

Javier López afirmó, en la apertura al diálogo con la prensa local, que la visita de Jorge fortalece las relaciones dentro de LAUM. No dejó pasar la oportunidad para desmentir trascendidos que afirmaban que podría haber una amenaza de modificación de la 7722, desde el espacio liderado por Omar De Marchi. López aclaró:”Es un acuerdo al que llegamos en su momento y vos (en referencia a Difonso) lo fortaleces junto con Marcelo Romano que también ha ingresado a este frente”

En referencia a las próximas elecciones del 24 de septiembre, el diputado provincial, manifestó que hay que prepararse hacia lo que viene para Mendoza y General Alvear: “Hablar del desarrollo, hablar de oportunidades de generación de empleo sustentable, que se genuino, amigo de la naturaleza, que tengamos un perfil bien claro que genere empleo más allá de un plan social y apuntar a una renovación a nivel provincial”, aseveró Difonso. Categóricamente apuntó contra la gestión de Rodolfo Suarez manifestando que la acción concreta por la que el alvearense lo recordará, es por su intento de modificar la Ley del Pueblo, no por acciones de desarrollo que hayan impactado en el departamento. Además enfatizó que La Unión Mendocina es un espacio que se ha planteado para dar una respuesta política a todo lo que se ha vivido a estos últimos cuatro años. “Por eso hemos planteado la alternativa, nos hemos reunido con referentes de todas las regiones…Javier López para nosotros es una gran esperanza para tener una integración departamental con la provincia que viene”

Sabido es que Jorge Difonso integró Cambia Mendoza y por sus desacuerdos decidió abandonar el frente y ser parte de LAUM, espacio nuevo donde convergen también referentes de distintas ideologías. En ese contexto se le consultó si no temía que pudiese pasar lo mismo. El diputado respondió que se unió a Cambia Mendoza para enfrentar al Kirchnerismo y poco a poco Cornejo se convirtió en el Kirchnerismo a la mendocina, “avanzando sobre las instituciones, avanzando sobre el poder judicial, con el látigo con quienes tenían un pensamiento distinto”. Aclaro que el límite fue el intento de modificar de la 7722”. Remarcó que la relación se había roto en el 2019 pero que por motivo de la pandemia no era propicio y responsable apartase en ese momento. Se optó por darle una mano al gobierno provincial, con la emergencia económica y sanitaria, tratando de ayudar con herramientas para poder sortear la situación. Concluyó diciendo que LAUM es un frente que expresa Naturalmente lo que pasa en la sociedad. “Mendoza no está bien, está peleando por no irse a la “B”. Eso como mendocinos nos duele y nos tiene que unir”. Posteriormente Javier López, Jorge Difonso, en compañía de Néstor Ortega, Mirta Martínez y Graciela Galaguza (candidatos a concejales), mantuvieron una reunión con el presidente de COSPAC, Horacio Sarsotti, en el distrito de Bowen. Abordaron distintas temáticas: La posibilidad de instalar un parque industrial en la Perla Distrital, potenciar la industria del tomate con acceso a nuevas tecnologías y la urgencia de concretar una nueva línea de abastecimiento energético para el departamento.

Los candidatos, a ser la próxima gestión que gobierne el departamento, finalizaron su recorrido haciéndose presente en el cuartel de bombero voluntarios, del distrito, que en las últimas horas comunicaron que sus movilidades están fuera de servicio por falta de combustible.

Por esta razón, Difonso como diputado provincial, se comprometió a realizar un pedido de informe al Ministerio de Seguridad de la Provincia, dado que el estado mendocino es el responsable de suministrarle el combustible. Vale recalcar que los litros que recibe el cuartel mensualmente es insuficiente para cumplir con el trabajo voluntario que realizan. Los integrantes de La Unión Mendocina General Alvear reconocen el invaluable esfuerzo y entrega de los bomberos voluntarios de Bowen para con toda la comunidad del departamento. Por ello, se acompañará en el trabajo, que realizan con esfuerzo, para mejorar las condiciones desventajosas que están atravesando.