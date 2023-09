“Nunca imaginé que podíamos llegar a esto”

Alvear

12 de Septiembre - Jorge Rubio habló el crecimiento de su Bodega, que acaba de cumplir 20 años

El enólogo Alvearense, dialogó con “Cuidado con El Perro”, durante la mañana de FM Pehuenche, y contó: “Estamos en varios países y tenemos más de 30 familias involucradas. Nunca pensamos con mi esposa en llegar a esto. Siempre decimos que de haber sabido, tendríamos que haber comenzado 10 años antes".

Entrevista en Forbes:

“Originariamente pensaba en ser médico, pero por razones familiares y económicas comencé a trabajar a los 18 años en una bodega, mientras cursaba libre sexto año. Luego hice la tesis de enología y ya me quede en esa industria, a la que fui conociendo y queriendo con el paso del tiempo”, revela Jorge en charla con Forbes.

Rubio admite que siempre tuvo la ilusión de hacer sus propios vinos y desarrollar su impronta pero fue recién en 2003, con 44 años, cuando pudo dar el salto y comenzó a comercializar su marca Finca Gabriel que ya tenía sello propio: una presentación muy distinta a lo convencional, “si se quiere innovadora, para esa época y un sistema de venta directa que nos dio en un principio muchas satisfacciones”, recuerda.

La bodega actualmente produce 1,5 millones de litros anuales. Cuenta con siete viñedos propios, arrenda otros y el resto proviene de productores. Tiene la línea de vinos Finca Gabriel, Jorge Rubio Privado, Gran Reserva y Jorge Rubio Premiado. Relanzó un cognac de autor y su línea de vinos licorosos fortificados a los que bautizó Marginal.

-Muchos identificamos la marca con las originales etiquetas de cuero

-Todo surgió cuando pensamos en agregar otra etiqueta. Siempre me llamaron la atención que los pantalones jeans tenían en su pretina la marca en una etiqueta de cuero y pensé por qué no colocarla en una botella como etiqueta. Lo hicimos, fue muy bien aceptado por la mayoría de la gente, ya que llaman al vino como etiqueta de cuero y no por la marca.

-El portfolio de la bodega es muy nutrido. ¿Por qué decidieron incursionar en la producción de espumosos con método champenoise?

-Siempre fui muy curioso del método tradicional, aunque inicialmente, nuestros espumantes se elaboraron bajo el método Charmat. Después de varios años de investigación, iniciamos nuestra propia champañera y así pudimos elaborar nuestros espumantes bajo el método tradicional.

El método Champenoise te permite obtener espumantes frutados, si los dejas hasta un año en la botella, antes del primer degüelle, o espumantes más complejos y untuosos, si los dejas más de tres años en botella. Las grandes marcas de espumantes utilizan este método hace muchos años y no lo han cambiado.

Actualmente, nuestra producción de espumantes ronda el 5% de nuestro porfolio y el consumo de esta categoría viene en crecimiento en nuestro país.

-En estos tiempos en que el consumidor busca productos más livianos y con menos alcohol, decidieron incursionar con un Pet Nat.

-Así es. Matías Padín, nuestro responsable de Marketing es un excelente profesional que está continuamente observando las nuevas tendencias a nivel nacional e internacional. Él ya me conoce: primero, le digo que no y después comienzo a pensar si lo podemos hacer y sobre todo mejorar o diferenciarnos del resto. Lo hablamos en familia y también con Gisela y Micaela, que son las enólogas con las que juntos trabajamos todos los días. Decidimos hacer este Pet Nat de uva Moscatel, pero con menos presión y haciéndole el degüelle para limpiarlo de las borras que hacen que el producto sea amargo y turbio. Así nació este Pet Nat Naranjo, en la línea de A Contramano que es fresco, frutal y de baja graduación.

-¿Con cuántos tanques cuenta la bodega y por qué decidieron sumar ánforas?

-La bodega cuenta con un total de 111 tanques, con capacidades que van de los 10 hectolitros a los 400 hectolitros. Cuando vi las ánforas de barro me llamaron mucho la atención por su formato, fragilidad e historia; saber que estos fueron los primeros recipientes en los que se elaboró vino hace más de 9.000 años, me generaba muchísima curiosidad. Hoy en día, el formato es muy parecido a aquellas que se utilizaron en los comienzos de nuestra industria, solo que ahora, sus tapas son modernas y poseen un muy buen cierre que impide el ingreso de oxígeno.