Se inauguró el Museo Municipal de Historia Salvador Calafat, el séptimo que pone en marcha esta gestión

Alvear

21 de Agosto - Con la presencia de familiares de Salvador Calafat, el intendente Walther Marcolini puso en marcha el renovado Museo Municipal de Historia Salvador Calafat. Este es el séptimo museo que inaugura esta gestión, una fuerte apuesta para descentralizar la cultura, llegando a todo el territorio departamental.

“Estamos finalizando un ciclo muy intenso, desde lo personal, con muchos logros, y otros que no se pudieron dar. Pero estamos culminando con una dedicación muy fuerte a la educación, la ciencia y la tecnología” afirmó el intendente Walther Marcolini, haciendo clara referencia a la inauguración del edificio de la escuela Ana María Polito de Fiondela, el inicio del complejo educativo UGACOOP, la remodelación del Museo Salvador Calafat, la pronta inauguración del Museo del Deporte, todos hitos que ponen en valor a la generación de conocimiento como herramientas de transformación.

El renovado Museo Salvador Calafat cuenta con una sala dedicada a Alejo Abutcov: “Un gran músico ruso, del cual nosotros todavía no tomamos dimensión, que aún no se lo ha descubierto, una persona que dejó más de 300 partituras de óperas que él escribió, un bagaje musical enorme que pone en valor y rescata Diego Bosquet, con una dedicación enorme” indicó el Jefe Comunal, quien remarcó la importancia, no solo cultural, sino también turística que representa contar con parte de la historia de este gran músico.

La Directora de Cultura, Liana Piedrafita, hizo hincapié en cada uno de los museos inaugurados durante toda esta gestión, creando una red cultural sin igual: “Contamos con el Museo del Inmigrante en Bowen, en Carmensa el Museo de Ciencias Naturales Rafael Reinoso, en la Bodega Faraón tenemos el MAGA, el Museo del Vino, en Alvear Oeste la Casa Cabral donde funciona el Museo del Ferrocarril, el Museo de Malvinas, que no depende de la Dirección de Cultura pero es el único en la Provincia de Mendoza, y ahora el Museo Salvador Calafat”.

La presencia de Diego Bosquet durante la inauguración de este renovado espacio, marca una importancia fundamental, de lo que significa contar con una sala íntegramente dedicada a Abutcov: “Este es un viejo anhelo que teníamos con Don Cristóbal Sureda, quien me convocó en su momento. Hay que destacar estos referentes que hay en la vida de los pueblos, y que dejan su huella, ideas como el pacifismo y el naturismo, que hoy nos parecen modernas y que él en la década del 30 ya pregonaba, marcando a muchos de sus alumnos y de la gente que lo conoció”. Abutcov fue un compositor con un estilo nacional ruso, fue alumno de varios de los compositores más importantes de fines del Siglo XIX, pero que cambió su estilo cuando llegó a General Alvear para adaptarse al nuevo medio, un músico que cuenta con más de 300 obras, y que ahora podrá conocerse más, gracias a este espacio dedicado a él.

Los vecinos y artistas de nuestro departamento, también dijeron presente en esta inauguración, fue el caso de Olga, quien aseguró que: “Me encanta, esto es la cultura y la historia de nuestro pueblo, todo esto es el resultado del trabajo de los inmigrantes y por eso es necesario resaltar toda esa historia”. Asimismo, Marcos, artista plástico, expresó que: “Esto no solo queda para nosotros, que ya vivimos la historia, sino que queda para nuestros hijos, nuestros nietos, los visitantes que vienen de afuera. Alvear tiene historia y con este espacio mostramos todo lo que tenemos”.