El Playón deportivo de Andes lleva el nombre de Agustín Loser

La Comisión Directiva de Andes Foot-Ball Club tomó la decisión de imponer el nombre del gran deportista alvearense Agustín Loser al playón deportivo de la institución.

Las emotivas palabras del presidente Alejandro Molero y los calurosos aplausos de los presentes no hicieron más que avalar esta idea que trascenderá por años en el deporte de General Alvear.

Agustín Loser, quien se inició en este club es uno de los grandes deportistas que ha dado el departamento. Se mantiene en la elite del Vóley Mundial, destacándose no solo en la selección nacional si no también en los clubes de Europa donde va dejando su marca y convirtiéndose en uno de los mejores bloqueadores del mundo.

La trayectoria de Agustín es intachable y sin lugar a dudas seguirá dejando su marca. Este sábado la placa con su nombre quedó grabada en ese playón que será observada por cientos de deportivas que tienen los mimos sueños y esperanzas que quizás tuvo Agustín cuando de niño hacía de las suyas en las instalaciones del “croto”.

“Un gran joven, que ha trascendido las fronteras del departamento”

Así lo dijo Alejandro Molero, presidente de Andes, a la hora de hablar en el acto de imposición del nombre del playón deportivo, “es el nombre de un gran joven, que ha trascendido las fronteras de nuestro departamento, nuestra provincia y del país. Este playón deportivo para nosotros es muy importante, se ha hecho con un enorme sacrificio”, destacó.

Al final dijo que el nombre de Agustín Loser representa muchísimas cosas, “más allá de que cuando hay modelos exitosos todos nos abrazamos y todos queremos un pedacito de eso. Agustín representa lo que somos los alvearenses, que, con muchísimo esfuerzo, disciplina y con mucha responsabilidad se puede llegar bien alto”.

“Sueñen que puede”

Por su parte Agustín recordó sus pasos por el club y dejó una frase para todos los niños y adolescentes “es difícil explicar con palabras esto, es mi club de mi infancia que pasé muchos momentos y tengo hermosos recuerdos, así que agradecer a toda la comisión directiva, la verdad que es algo especial para mí, no me sale hablar mucho más, gracias y decir a los chicos que sueñen que se puede” culminó.