29 familias del B "El Nevado III", cumplieron el sueño de la vivienda propia

Alvear

3 de Agosto - El intendente Walther Marcolini, junto con el Gobernador Rodolfo Suárez, hicieron entrega de las viviendas correspondientes al Barrio El Nevado III.

El Gobernador Rodolfo Suarez, junto al intendente de General Alvear, Walther Marcolini; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, entregó las llaves de las viviendas de un nuevo barrio en nuestro departamento. Estuvieron acompañados por el legislador nacional Alfredo Cornejo.

Las viviendas cuentan con 2 dormitorios y 1 baño, prototipo IPV Solar, con diferentes orientaciones, lo que propicia el ahorro energético. “El Gobernador hacía mención de las 170 viviendas solares que se llevan entregadas en las dos gestiones, del 2015 a la fecha, hemos podido entregar alrededor de 500 viviendas, y hay un número en construcción muy importante que tiene que ver con el Programa IPV Mi Casa, donde estamos construyendo departamentos detrás del barrio 21 de septiembre y Faustino Andrés, está en construcción el Barrio Luz y Fuerza, y el Fideicomiso del Oeste también, lo que significa inversión en el departamento”.

Al comenzar sus palabras, el Gobernador destacó: “Ya hemos entregado 171 casas aquí en el departamento de Alvear, hay 102 casas en construcción y 140 que pronto se van a iniciar”.

Suarez señaló que “esto es una política que llevamos adelante en el Gobierno provincial. Siempre lo hablamos con Alfredo [Cornejo]. Es una gestión que él comenzó en su gobernación porque la Nación dejó de hacer viviendas en las provincias. Entonces nosotros tomamos esa bandera, porque sabemos que uno de los problemas más importantes que tiene la persona es el acceso a la vivienda”.

El mandatario añadió que “si el Estado no está al lado del esfuerzo que ustedes hacen, es muy difícil acceder. Entonces es una política a la que tenemos que darle continuidad, tenemos que seguir construyendo viviendas. Para eso no hay que gastar en lo que no hay que gastar. Hay que gastar bien, hay que ser ordenado en las cuentas, como somos los mendocinos y las mendocinas, y eso es lo que tenemos que defender”.

“Siempre decimos que desde Mendoza estamos preparados para que las cosas en la Argentina se acomoden y les aseguro que Mendoza va a explotar, porque tenemos capacidades, porque los mendocinos somos así, lo hemos hecho a lo largo de la historia”.

Este nuevo barrio se enmarca en el programa Mendoza Construye – Línea de Acción 1: Vivienda Social, con sistema industrializado Cassaforma, con fundaciones y techos tradicionales de chapa trapezoidal.

La empresa constructora a cargo del barrio es Titulizar SA y las obras de urbanización e infraestructura estuvieron a cargo del Municipio y de una entidad intermedia.

Las viviendas cuentan con construcción de tipo industrializada. Los divisorios interiores de 10cm de ancho incluyen tabiquería de placas de yeso, tipo durlock, montadas sobre estructura metálica.

El techo es de tipo tradicional, conformado por estructura de perfiles metálicos, aislaciones y cubierta de chapa trapezoidal. El cielorraso está suspendido y está materializado con placas de yeso.

Cada una de las casas se entrega con pintura de látex para exteriores e interiores, pisos cerámicos en la totalidad de la vivienda y zócalos; baño y cocina completos; carpintería de aluminio pre pintado y DVH (doble vidriado hermético), en ventanas y puertas con marcos de chapa Nº18 y hojas de chapa inyectada con poliuretano en exteriores y placas de madera en interiores (dormitorios y baño).

Estas viviendas cuentan, además, con termotanque solar y equipo auxiliar compuesto por calefón modulante apto solar. El sistema se completa con equipo compacto conformado por una estructura de soporte, colector de placa plana y tanque acumulador de 180 litros. La alimentación de agua a las viviendas es por medio de un tanque cisterna de 850 litros, con equipo hidroneumático y bomba centrífuga de ½ hp.