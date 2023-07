Noticias

Una comitiva técnica de China visitó Mendoza, interesada en la producción de frutos secos

21 de Julio - Representantes de la General Administration of Customs of the People’s Republic of China, organismo encargado de suscribir acuerdos fitosanitarios, visitó Mendoza interesada en la producción de frutos secos local. La comitiva estuvo acompañada por técnicos del Iscamen, ek Senasa y la Asociación de Frutos Secos de Mendoza.