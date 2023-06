Importantes actividades por el Día de la Bandera

Alvear

21 de Junio - Al cumplirse 203 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, los actos programados por el Día de la Bandera se realizaron en Club Ferrocarril Oeste.

El martes 20 de junio se celebró el Día de la Bandera en Alvear Oeste, a partir de las 9:30h se realizó un desayuno patriótico en el salón pequeño del Club Ferro Carril Oeste y luego tuvo lugar el acto protocolar en la Plaza Manuel Belgrano en el salón grande del Club.

Es para destacar, que, en el acto, 60 alumnos de Escuelas primarias hicieron su promesa de lealtad a la Bandera y los cadetes del IUSP la jura a la Bandera. Además, culminó con un espectáculo folclórico a cargo del Ballet municipal.

El Delegado Emanuel Navarro destacó: “Belgrano es una de las personas más trascendentales y completa que tuvo nuestra historia patria, desde una faceta muy amplia: militar, educativa, industrial, periodística, política. Fue abogado y economista argentino, precursor del periódico nacional, de la industria nacional, de la justicia social y de la votación popular. Creó la primera escuela para niñas. Sobre todo, visualizó e ideó la Bandera nacional, enarbolada por primera vez a orillas del Río Paraná. Allí, en las baterías Libertad e Independencia, la hizo jurar a sus soldados. No tenía vocación militar, pero al ponerse al frente del Ejército argentino, no titubeó en ningún momento ante los sueños de libertad e independencia para América, teniendo la consigna clara de que la vida es nada si la libertad se pierde. Es para destacar el amor que tenía por la patria y su humildad, cuando lo querían catalogar como padre de la patria, él decía: ‘me falta mucho para ser un verdadero padre de la patria, pero me contentaría con ser un buen hijo’”.

Por su parte, el Intendente Walther Marcolini recordó la difícil situación del País, en 1.820, después de la Batalla de Cepeda, donde desaparecía el Congreso Nacional y el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para tener en 1853 recién la formación de un País. Por entonces decía Belgrano, pobre Patria mía. “Si hoy viera la situación económica que atraviesa la Argentina volvería a decir esas palabras”.

El prócer fue un gran precursor de la libertad, la independencia, la creación de un País que se pensara desde lo más básico: la educación, la integridad, los valores. “Resulta fundamental que cada argentino, desde el lugar en el que esté, sobre todo quienes tienen la responsabilidad de dirigir a nuestros pueblos tomemos el ejemplo de Belgrano”, concluyó el mandatario.