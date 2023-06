Importantes actividades en el mes de Ni una menos

Alvear

7 de Junio - En el Teatro Antonio Lafalla, por la mañana, se desarrollaron dos talleres en el marco de NI UNA MENOS, Desarmando Estereotipos de Género y Cultura de la Violencia: Estructuras de violencia, abordajes de prevención y resolución de los conflictos.

En el mes de Ni una menos, desde la Asesoría de la Mujer con integrantes del Equipo de Prevención Ciudadana, Dirección Nacional de Planificación Estratégica, Prevención Ciudadana y Cooperación Institucional; Agencia Nacional de Materiales Controlados; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictaron talleres, con el objetivo de informar y sensibilizar acerca de la violencia de género.

El taller Desarmando Estereotipos de Género tiene la finalidad de generar espacios de capacitación, debate y reflexión sobre los roles, mandatos y estereotipos de género construidos social y culturalmente. Para ello, se van a abordar conceptos propios de la perspectiva de género como la diferencia entre sexo y género, que son los estereotipos de género y cómo estos pueden influir en las personas. Luego se vincularán estos conceptos a la problemática de las violencias con armas de fuego, especialmente las orientadas a motivos de género y familiar. El objetivo del taller es trabajar en el proceso de la deconstrucción sobre los estereotipos de género y la prevención de la violencia.

El Taller Cultura de la Violencia: Estructuras de violencia, abordajes de prevención y resolución de los conflictos busca generar un espacio de introducción y debate sobre la cultura de la violencia. Para ello, se abordarán conceptos teórico-prácticos como el de conflicto, violencia y se analizará el impacto de esta última en la sociedad en situaciones que desencadenan el uso de armas de fuego y materiales controlados.

La Asesora de la Mujer y Desarrollo de las Familias Silvia Vega destacó la importancia de trabajar sobre la prevención de la violencia, mediante una actividad programada con el equipo de Prevención ciudadana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con dos talleristas que estuvieron ayer en San Rafael y hoy en Alvear.

“Nos acercamos a todas las instituciones para que manden su personal a las dos capacitaciones: policía, gendarmería, salud, DGE y público en general. Es una forma de trabajar la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer, mediante el desarme de estereotipos de género y problemas de uso de armas de fuego”.

La Directora de Género y Diversidad de Mendoza, Belén Bobba explicó que junto a la Agencia Nacional de Materiales Controlados brindan talleres en distintos departamentos: Desarmando estereotipos de género vinculados a las armas de fuego y la cultura de violencia, precisos para erradicar la violencia hacia las mujeres, niños y adolescentes.

“En Mendoza, en 2022, acompañamos a 6500 mujeres, donde el 12%, su pareja o ex poseía o tenía acceso a armas de fuego. Mediante el Programa de desarme voluntario, la persona, de manera anónima, entrega su arma y recibe una compensación económica, tanto del artefacto como de las municiones. De las denuncias dentro de las Fuerzas de seguridad de la Provincia, siete de cada diez, eran por violencia de género, un número alto, por eso, se trabaja con el Ministerios de Seguridad y con las fuerzas de seguridad de la Provincia en un protocolo para denuncias por motivos de género, donde además incorporamos los espacios de abordaje a los varones agresores. En Mendoza hay 28 dispositivos para varones que ejercen violencia de género. En la Provincia se registraron tres femicidios en lo que va del año, dos de ellos no tenían denuncia previa, por lo que no tenían acompañamiento de nuestros espacios. Uno sí y ahí tenemos que articular con la justicia para ver cuál fue la problemática principal y creo que es necesario pensar en la integralidad del abordaje de las violencias y trabajar con los varones. En el País se han registrado 180 femicidios, en el mes de Ni una menos es importante tener esta cifra, a ocho años de Ni una menos, donde se avanzó en políticas públicas, pero falta trabajar mucho más”.