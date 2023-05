Ramiro Labay dio su discurso en la Apertura de la Expo Ganadera 2023

Alvear

5 de Mayo - El Presidente de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de General Alvear, fue parte de la inauguración de la Expo Ganadera

El Discurso de Ramiro Labay:

Hoy la ganadería bovina de la provincia de Mendoza está pasando por una transición muy compleja, a medida que se va profesionalizando la actividad deja en evidencia algunos aspectos coyunturales y estructurales que son determinantes para la eficiencia del sistema, su sostenibilidad y expansión. Es por ello que debemos y tenemos la obligación de trabajar en conjunto el sector público con el sector privado mancomunadamente y articular políticas de fomento y desarrollo productivo. Un buen ejemplo de ello fue el convenio firmado en la edición 41° de la fiesta Nacional de la Ganadería, celebrado entre el Ministerio de Infraestructura, Dirección Provincial de Vialidad, Clúster ganadero bovino y las Cámaras de General Alvear y San Rafael donde por primera vez se hizo eco a nuestros reclamos históricos y se designaron partidas específicas a través de fideicomisos para la reparación de los caminos ganaderos de la provincia. Esto es una política concreta, con impacto directo donde cada sector hace su aporte, tanto público como privado. Y hoy podemos ver los resultados en muchos de los caminos que transitamos a diario, ha sido un gran logro y estamos muy agradecidos. Pero aún falta mucho por transitar y necesitamos que se fije como una política de estado y trascienda a los funcionarios públicos o referentes del sector privado de turno.

Voy a remarcar un par de ítems estructurales que considero muy importantes para el buen desarrollo y crecimiento en la actividad ganadera.

No puedo dejar de insistir con el pedido de conectividad en las zonas rurales y menos aun cuando hace muy poco tiempo un gran amigo “Jorge Blanco”veterinario perdió la vida haciendo sus tareas en la campaña de vacunación anti aftosa en una zona donde hace 6 años pusieron una antena de telefonía que hasta el día de hoy no se logra que tenga señal alguna. Esta tragedia que sucedió pone en evidencia la necesidad de contar con el servicio que si hubiese estado funcionando en tiempo y forma habría salvado a más de una vida.

Es imperioso diseñar en conjunto un plan de conectividad rural que contemple todas las explotaciones que estén exentas de servicios públicos, hoy la tecnología satelital es una gran herramienta que se puede adoptar para así poder generar el deseado y tan necesario arraigo rural como así también seguir expandiendo las líneas de electricidad monofilar a todos aquellos lugares donde aún hoy no llega.

En cuanto a lo productivo y ambiental…

Necesitamos hacer más productivos, eficientes y previsibles nuestros campos de secano, para ellos es muy necesario un correcto manejo por parte del productor; tanto de pastizales, destetes, distribución de aguadas, estacionamiento de toros etc etc… pero algo que realmente mejoraría sustancialmente la productividad de los mismos y además se reducirían los riesgos de incendio que tanto nos ha castigado durante años es la QUEMA PRESCRIPTA. Sobrados argumentos técnicos y científicos avalan esta práctica, solamente es necesario contar con el funcionario adecuado que no deje pasar el tiempo esperando la fecha de vencimiento de su cargo para sacarse la responsabilidad de encima, necesitamos funcionarios que estén a la altura de los tiempos productivo y sean ejecutivos en beneficio de la actividad ganadera y el ecosistema. Llevamos varios años gestionando una nueva reglamentación de lay aún seguimos esperando. La herramienta de la QUEMA PRESCRIPTA no es un capricho, es una NECESIDAD y basta consultar con provincias vecinas como lo vienen implementando hace muchos años con excelentes resultados.

Siguiendo en la línea productiva se debería estudiar y rediseñar un sistema crediticio para destete precoz, que potencie la posibilidad de agregarle kg al ternero liviano y salvaguardar el estado corporal de la madre. Esta herramienta permitiría obtener mayor cantidad de kilogramos de carne en la provincia y sería muy relevante para mejorar la productividad ganadera de Mendoza acoplándose a la ley 7074 que incentiva la recría y engorde bajo riego. (modificar la ley para que tenga incidencia en el secano)

El plan Mendoza Activa fue una gran herramienta para potenciar las inversiones en nuestros campos, estos incentivos debería poder mantenerse en el tiempo para darle al sector el empujón necesario que tanta falta le hace en un ambiente macroeconómico tan adverso. Por nombrar algunas problemáticas: - salarios pulverizados por la inflación que conllevan al menor consumo de carne (aun cuando es la más barata de la región), -restricción a las exportaciones, - disparidad cambiaria,- retenciones a las exportaciones, -regulaciones de precios, -falta de acceso al crédito etc. etc. Todas estas variables impactan negativamente quitándonos la previsibilidad necesaria para poder seguir apostando a la ganadería.

La pareja perfecta de los campos de secano es el bajo riego pero esta última está condicionada por una serie de factores: la ineficiencia en el sistema de distribución y uso del recurso hídrico, dificultad de acceso al crédito, costos elevados en la energía eléctrica especialmente para el riego tecnificado, costo de agua, etc. Debemos revertir esta situación y para ello se necesita inversión y trabajo privado como así también mejoras en infraestructura y facilitando el acceso al crédito acorde a la actividad teniendo en cuenta los largos ciclos ganaderos. Por lo tanto, para consolidar el crecimiento son necesarias políticas de estado que trasciendan los cambios de gobierno y aseguren la continuidad de los programas y objetivos.

Ahora, es el momento de seguir trabajando, con profesionalismo, compromiso y dedicación para impulsar el crecimiento de la ganadería mendocina. Nos enfrentamos a nuevos retos y desafíos pero estoy seguro de que juntos podemos superarlos.

Hoy una vez más la ganadería mendocina se proyecta al país y al mundo a través de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas. Bienvenidos y Muchas gracias