Lanzaron el concurso “Hablemos de Malvinas”

Alvear

11 de Abril - Destinado a Escuelas Secundarias, el certamen de cuentos, entregará premios en efectivo.

“Somos un pueblo muy sensible y muy Malvinero. Cada acto del 2 de abril, asiste muchísima gente, y cada vez que viene algún ex combatiente a Alvear, se queda asombrado del compromiso y sentimiento de los Alvearenses…”, analizó Gabriela Chiapa, hija del ex combatiente Ricardo Chiapa e integrante de la Oficina de Veteranos de Guerra.

“La idea es escuchar a los chicos, y con Cecilia Ariet, que es la asesora de Familia, creemos que es muy interesante que puedan elaborar cuentos. Es un concurso que invita a investigar sobre Malvinas, no sólo sobre la guerra, sino sobre las islas en general”, agregó Chiapa.

“Los interesados pueden acercarse al Museo de Malvinas y consultar, de paso van a encontrarse con un espacio renovado”, contó, al tiempo que remarcó que la fecha límite para la entrega de trabajos, es hasta el 22 de abril.