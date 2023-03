Se realizó el tradicional Día de Campo, que abre una nueva edición de la Fiesta de la Ganadería

Alvear

25 de Marzo - Día de Campo, de Fiesta y de un pedido especial, conectividad en las rutas nacionales 188 y 143

Se realizó el gran aperitivo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. En una jornada marcada por el relax y algo de política, desde la Cámara de Comercio de Alvear reclamaron por la falta de señal de telefonía celular en las rutas nacionales que ingresan a Mendoza por el sur mendocino.

✠Entre las delicias culinarias típicamente campestres que acompañaron la jornada, las actividades en el corral o a campo traviesa la política que también tuvo su lugar, el Día de Campo dio inicio a la Fiesta Nacional de la Ganadería y como es costumbre en el último lustro, hubo un eje que marcó el encuentro a fuego: la petición de contar con conectividad en las rutas nacionales 188 y 143 que son el ingreso a Mendoza por el sur mendocino.

La previa de la gran fiesta del oeste argentino se desarrolló en el establecimiento Las Cachorras, a poco más de 25 kilómetros al este de General Alvear, en el distrito de Bowen.

Los más de 300 asistentes pudieron disfrutar de un desayuno bien campestre con mate cocidos y tortas fritas, una media mañana con pasteles y a la hora del almuerzo, la cazuela de cordero hizo las veces de prólogo de los costillares al ensartador.

Pero así como la gran previa de la Fiesta de la Ganadería, que este año irá del 3 al 7 de mayo, permitió presentarla en sociedad, los pedidos también estuvieron a la orden del día.

La falta de señal de telefonía celular en las rutas nacionales 188 y 143 fue el reclamo que cruzó de manera transversal a todo el evento.

“En el año 2008 empezaron los pedidos para mejorar la conectividad. Es una picardía, porque está instalada la antena en La Mora, que además de ayudar mucho en lo que es trabajo, puede llegar a ser de vida o muerte”, sostuvo Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio de Alvear, entidad organizadora de la Fiesta.

Ante la mirada atenta del intendente Walther Marcolini, el senador nacional Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, diputado Nacional, el ministro de infraestructura, Mario Isgró, Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería y Damián Carbó, director provincial de Ganadería, el titular de la entidad empresaria fue por más: “El reclamo también incluye una antena que lograría cubrir el tramo entre Carmensa y Cochicó. Aprovechamos este evento para hacerle llegar el pedido a las autoridades que se hicieron presentes”, agregó Noguerol.

Más allá de lo que significa la señal de celular e internet para el desarrollo en general de la región, el trasfondo está vinculado directamente a la seguridad y es cuestión de vida o muerte.

“Tener o no señal de celular puede ser el límite entre la vida y la muerte. De hecho, tuvimos hace poco tiempo la muerte de un amigo, un veterinario de General Alvear que desafortunadamente perdió la vida por falta de infraestructura. Tenemos una antena a la que sólo le falta la conectividad. Venimos haciendo las gestiones hace muchos años y todavía no lo logramos. Eso es lo que esperamos, que la zona rural pueda desarrollarse con nuevas tecnologías, conectada y con mejores caminos” remarcó el presidente de la Específica de Ganadería, Ramiro Labay.

Por su parte el intendente Walther Marcolini comentó que “este Día de Campo ya es tradicional, mostrando las destrezas y las labores culturales del campo” y “estamos en una previa de la Fiesta Nacional de la Ganadería en la que el contexto es significativo y nos va a permitir vivir un gran evento”, dijo el intendente alvearense.

Entre los anuncios que dejó el jefe comunal local, aprovechando el marco festivo, Marcolini comentó que “desde el municipio vamos a poner a disposición del sector un proyecto ejecutivo que estamos finalizando, que consisten en un matadero frigorífico de ganado mayor ciclo 1 y 2. Creemos que el eslabonamiento de toda la cadena productiva es uno de los objetivos a los que hay que ir”.

Una fiesta a lo grande

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas abrirá la tranquera el miércoles 3 de mayo para cerrar el domingo 7 de mayo la edición 42.

La Expo comercial, industrial y artesanal contará con unos 300 stand distribuidos en 5 hectáreas del perdió ferial en ruta 188 y calle 7 de General Alvear.

Las Noches de Peña en el salón mayor son parte del atractivo de la feria ganadera qu en esta ocasión “tenemos confirmado algunos de los artistas entre los que se encuentran Algarroba.com, los Cantores del Alba, los Menducos, La Puesta, La Mateada, Sol y Mustafá Duo, además de otros conjuntos que aún estamos en tratativas”, comentó Marina Rodríguez, presidente d ela Cámara joven de Comercio.

“La idea es terminar la semana que viene, para que la gente pueda empezar a comprar sus entradas. Este año no va a haber Fiesta de la Fiesta y la idea es que el sábado tengamos una Peña mucho más fuerte, con la elección de la Embajadora, la premiación de las Destrezas Criollas y mucho más”, explicó Rodríguez.

El jueves y viernes se espera la presencia de miles de estudiantes en las visitas guiadas, las jornadas técnicas ganaderas y “por supuesto, gran vedette que es el remate, mostrando la genética y la calidad de hacienda de la provincia de Mendoza”, afirmó Ramiro Labay.

El sábado se abrirá una de las tribunas políticas más importantes de Mendoza, el Almuerzo Tradicional de los costillares al ensartador que congrega a personalidades de la provincia y el país.

El sábado 6 de mayo pero por la tarde se realizará “la final de las destrezas criollas de la Fiesta Nacional de la Ganadería en la que habrá una gran cantidad de participantes. “Ya se sumaron los cuatro campeones cuyanos y estamos trabajando con la persona que coordina la clasificación para la parte de destrezas de Jesús María, la fecha grande que tiene el país. En esto se incluye también a una de las paisanas provinciales, que va a participar. Hablamos de un nivel óptimo, que además lo damos como confirmados porque ya han pagado su inscripción”, contó Miguel Sosa.

El domingo, el cierre de la gran Fiesta también será en un clima netamente campestre con la jineteada de la fiesta.

“Esta edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería viene cargada de propuestas. Tenemos que disfrutar del hecho de tener a la Fiesta más grande del oeste argentino y entre todos comprometernos a promocionarla”, dijo Sofía Perfumo, Embajadora Nacional de la Ganadería.