AJEDREZ: Tres ajedrecistas Alvearenses fueron distinguidas por su labor deportiva

Deportes

11 de Marzo - Se trata de Ana Victoria Lieby, Carla Paglione y Rocío Barros, que fueron distinguidas por la Federación Mendocina de Ajedrez y la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti.

Este sábado, en la sede de la Bancaria en la Ciudad de Mendoza, las 3 jóvenes fueron destacadas por la Federación Mendocina de Ajedrez y la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, por su destacada labor, en el marco de la jornada sobre "Ajedrez e igualdad de Género", que contó con la presencia de la WIM Liliana Burijovich y la Profesora Carla Herrera.

El evento, contó con un gran número de asistentes, y entre las distinguidas, se encotraron las tres Alvearenses, que ostentan una gran trayectoria, a temprana edad.

Ana Victoria Lieby: 4 años consecutivos siendo Campeona Provincial Absoluta (Sub 8, Sub 10 y Sub 12) y Sub Campeona Argentina Sub 8 Femenino en 2018. Recientemente 8º puesto en el Nacional Sub 14 Femenino, con 12 años e Integrante del Equipo de la Escuela "Capital Federal" que consiguió el 3º Puesto en el Nacional de Escuelas Primarias en 2019.

Carla Paglione: Dos veces Campeona Provincial Femenina (Sub 12 y Sub 14), Campeona 2022 de los Juegos Sanmartinianos en Sub 14 Femenino. Recientemente 6º puesto en el Nacional Sub 16 Femenino e Integrante del Equipo de la Escuela de Agricultura que consiguió el 3º Puesto en el Nacional de Escuelas Secundarias en 2022.

Rocío Barros: Tres veces Campeona Provincial Femenina (Sub 16, Sub 18 y Sub 20) y actual Sub Campeona Provincial Sub 20 Absoluta. Recientemente 3º puesto en el Nacional Sub 20 Femenino, e integrante del Equipo de la Escuela de Agricultura que consiguió el 3º Puesto en el Nacional de Escuelas Secundarias en 2022.