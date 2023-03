Luisina Rigoldi compartió su experiencia vivida en Vendimia

Alvear

7 de Marzo - A pocos días de la Fiesta Nacional de la Vendimia; Juglares de Vendimia, un Canto a la Naturaleza, que tuvo lugar el sábado 4 de marzo, en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde fue coronada como soberana nacional la representante de La Paz; la joven alvearense brindó detalles de todo lo que compartió con el resto de candidatas, previo al acto central.

“He recibido muchos aprendizajes, durante la convivencia con las demás reinas recibimos capacitaciones sobre protocolo, Lengua de señas, nutrición; también visitamos varias bodegas, bibliotecas, participamos de eventos como el desayuno real, noche de reinas. El sábado fue hermoso el Carrusel, agradezco a la Dirección de Turismo y al Intendente porque el carro fue increíble, al igual que todo lo que se demostró, como la oportunidad de que los jóvenes alvearenses se queden en el Departamento para estudiar diversas carreras”.

“El día que fui coronada dije que cuando me comprometo lo hago al 100% y es lo que hice, llevo el orgullo de ser alvearense a todos lados que fui y a la gente le llegó mi cariño de pertenencia. El sábado no obtuve el resultado esperado, pero este método de elección no favorece a los departamentos del Sur, estamos muy alejados y se dificulta, dado que hay departamentos que llevan muchos colectivos con mucha gente. Independientemente de eso agradezco a toda la gente que fue y que me brindó su apoyo durante este tiempo”.

Respecto al año de reinado departamental, Luisina Rigoldi expresó: “tenemos todo un año para trabajar, voy a seguir llevando Alvear a todos los lugares que vaya, he invitado a mucha gente a la Fiesta Nacional de la Ganadería, que es el próximo evento que tendrá lugar en el Departamento”.