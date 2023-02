La UNCuyo se suma al Plan Maestro para el Sector Hídrico de Mendoza

Noticias

15 de Febrero - Ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en lo vinculado al Plan y al Código de Aguas, entre otros temas.

En el rectorado de la UNCuyo, se desarrolló un encuentro que tuvo al agua como protagonista principal, un recurso tan valioso para los habitantes de Mendoza que requiere, de forma urgente, repensar su uso. Así lo expresaron la rectora, Esther Sánchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, y la jefa de Gabinete, Marité Badui. Evaluaron los aportes de la academia al Plan Maestro para el Sector Hídrico de Mendoza, como también al Código de Aguas.

Sobre la jornada, Esther Sánchez comentó cuál es el papel de la UNCuyo en este tema, siempre con el compromiso asumido de trabajar para la sociedad y para resolver los problemas que ella enfrenta. En ese contexto, se refirió a la larga trayectoria de labor mancomunada que comparten las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la UNCuyo con el Departamento General de Irrigación, desde que inició su gestión el superintendente Sergio Marinelli.

Durante la visita, hablaron del Plan Maestro para el Sector Hídrico de Mendoza, que define, de alguna manera, la proyección de la oferta y la proyección de la demanda del agua. “Sin lugar a dudas, es un tema muy profundo, muy sensible, muy relevante y que hay que trabajar desde una perspectiva no solo técnica sino teniendo en cuenta aspectos sociales, aspectos económicos y en algo fundamental, que venimos trabajando nosotros, que tiene que ver con la sostenibilidad”, señaló la rectora.

Asimismo, se reafirmó la propuesta de trabajar juntos no solo en el análisis sino también en la difusión del plan, además de colaborar en otros aspectos concretos para lograr los objetivos.

Dialogaron sobre la importancia de rever el Código de Aguas de la Provincia, la necesidad de reordenarlo y los aportes que puede hacer la universidad, en lo técnico y en lo académico.

Por su parte, Marinelli habló de la nueva realidad que tiene el mundo en general y Mendoza en particular, a raíz del cambio climático y de una sequía prolongada que hace que cada vez haya menos cantidad de agua. Al respecto, explicó que están trabajando en un plan para hacer más eficientes los recursos hídricos de la provincia y en la necesidad de adaptar y repensar la legislación.

El funcionario mencionó que, frente a esos dos ejes de gestión (el plan y la codificación), no puede estar ausente la Universidad Nacional de Cuyo. Destacó la vocación de apertura de la casa de estudios, con la cual se vienen articulando acciones a través de distintas unidades académicas. “La idea de esta reunión es que se sume, apoye y aporte la universidad en su conjunto a estas políticas a futuro”, concluyó.

Durante el encuentro se hizo hincapié en la reciente inauguración de la Escuela de Oficios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, con un curso dirigido a lnspectores de cauce y a tomeros.