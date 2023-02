La policía logró recuperar elementos robados a una Mendocina en el Polideportivo

Alvear

2 de Febrero - Un tenso momento se vivió en la tarde del jueves, cuando la policía llegó a una vivienda de calle José Ingenieros con el objetivo de recuperar varios elementos sustraídos en el polideportivo. Si bien se recuperó lo robado, el delincuente huyó.

Una joven, oriunda de Mendoza, fue víctima de un robo cuando se encontraba disfrutando de la pileta en el polideportivo municipal. Según su propio relato, se estaba bañando cuando un joven tomó sus pertenencias y huyó. Inmediatamente activó el GPS del teléfono y descubrió que el celular se encontraba en los alrededores de calle José Ingenieros, entre Pedro Molina y Sarmiento.

Fue así que junto a familiares y efectivos policiales llegaron al lugar con objetivo de encontrar lo robado y detener al ladrón. Tras varios minutos, la policía encontró al delincuente, que al verse acorralado arrojó una riñonera donde se encontraban las pertenencias sustraídas, y huyó por lo techos.

“Soy de Mendoza, hace tiempo me apuntaron con un arma y me robaron un teléfono celular. Ahora estaba admirada de la tranquilidad de General Alvear, pero lamentablemente me pasó esta situación” explicó la víctima.

Gentileza: Federico Navarro