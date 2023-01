Paseo Belgrano al ritmo del Freestyle

Alvear

13 de Enero - En Paseo Belgrano se desarrolló Teomaquia, una batalla de Freestylers, igualmente, estuvieron presentes los artesanos de Economía Social y hubo una propuesta gastronómica, acompañando a los comerciantes de la zona.

El Asesor de Niñez, Adolescencia y Juventud Daniel Quiles expresó: “estamos contentos de acompañar la propuesta de Paseo Belgrano con esta competencia de Freestyle, en su segunda edición, denominada Teomaquia. Afortunadamente contó con mucha concurrencia, fueron muchos los inscriptos, todos tienen talento, también vinieron de otros departamentos”.

La propuesta surgió del taller municipal de Freestyle, se dieron varias temáticas, donde los participantes demostraron su nivel. “El Freestyle es una disciplina importante, quienes lo practican pueden aprender acerca de métrica, fonética, rima, además de poder decir algo importante. Para nosotros es una herramienta de contención para niños, adolescentes y jóvenes, para que puedan expresarse libremente en encuentros sociales, que se realizan en espacios sanos. Desde la Asesoría queremos desarrollar las disciplinas que ellos consideren importantes y llevar adelante las propuestas que nos acerquen”.

Por su parte, Genaro Ambrosini alias “Kani” resaltó: “acá estamos compartiendo un poco de rap. Es interesante la idea, los chicos del taller están activando bastante la cultura, que en Alvear no se ve mucho, y es importante la colaboración del municipio. Particularmente, me inspiro en lo que vivo, puedo rapear acerca de los que me pasa en el momento, también sobre alguna vivencia pasada o algo que proyecto a futuro. Entre nosotros algo importante es la unión, la hermandad, sobre todo el respeto. A quienes están interesados les digo que se animen y se acerquen al taller o a cualquier competencia, que van a ser muy bien recibidos”.