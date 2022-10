Ahora podés sumar ocho nuevos canales y dos aplicaciones con contenidos exclusivos, a tu plan de CPlay

Alvear

21 de Octubre - CPlay, el nuevo servicio de Cecsagal, le ofrece a todos sus usuarios la posibilidad de escalar su plan a otro nivel y sumar toda la grilla de canales de HBO, además de dos aplicaciones de contenidos exclusivos, HBO Max y Paramount Plus.

El futuro es hoy. Manteniendo la histórica premisa que Cecsagal aplica en cada uno de sus servicios, es que desde hace algunos meses se puso en marcha un nuevo servicio para toda la región, CPlay es una plataforma de contenidos en vivo que permite ver tus programas favoritos en cualquier lugar y en hasta cinco dispositivos en simultáneo sin ningún costo extra. Esto se da gracias a las infinitas posibilidades que ofrece la extensa red de Fibra Óptica con la que cuenta la Cooperativa y que ya cubre la Ciudad de General Alvear, casi en su totalidad, y los distritos de Alvear Oeste y Bowen, además se está trabajando para llegar a otros puntos de la región.

CPlay ofrece tres planes que se ajustan a las necesidades de los usuarios: Plan Básico (69 canales + 100 Megas de Fibra Óptica); Plan Full ( 82 canales + 100 Megas de Fibra Óptica) y el Plan Premium (97 canales + Fútbol + 100 Megas de Fibra Óptica).

Pero ahora se suma la posibilidad de escalar cualquiera de los planes elegidos y llevarlos a otro nivel, ya que, solicitándolo en la Cooperativa o a través del mail, se pueden agregar ocho canales a la grilla: HBO, HBO 2, HBO Plus, HBO POP, HBO Family, HBO Xtreme, HBO Mundi y HBO Signature para que disfrutes de un gran abanico de películas en tu televisor.

Lejos de quedarse con esta interesante propuesta, también se ofrecen dos aplicaciones con películas y series on demand. Una de ellas es HBO Max, donde se puede disfrutar de series como Game of Thrones, Friends, House of Dragon y mucho más. Y por otro lado Paramount Plus, donde encontramos películas de la talla de El Gerente, con Leonardo Sbaraglia, Plan de Escape, con Sylvester Stallone, o series como The Handmaids Tale y HALO entre un extenso catálogo.

¿Cómo contratar CPlay?

Si ya contás con el servicio de Internet de Cecsagal por Fibra Óptica al Hogar, solo tenés que acercarte a nuestras oficinas en horario de atención y elegir el plan que más te convenga.

En caso de no contar con nuestro servicio de Fibra Óptica, podés acercarte a nuestras oficinas y solicitar ambos servicios