AJEDREZ: 6 Alvearenses clasificados a la Final de los Juegos Evita

Deportes

2 de Octubre - Ana Victoria y Juan Sebastián Lieby en Sub 14, Camilo Lieby, Santiago Sánchez y Carla Paglione en Sub 16, y Julián Bawul, en Adultos Mayores, clasificaron a la Final Nacional de los Juegos “Evita 2022”

Este fin de semana se llevó a cabo la Final Provincial de los Juegos “Sanmartinianos”, clasificatorios a los Juegos Nacionales “Evita 2022”, el evento Juvenil más importante de todo el Continente, que tiene también, categoría para Adultos Mayores.

Fueron torneos muy duros, uno Sub 14, que clasificaba a 6 jugadores, otro Sub 16, que otorgaba 5 plazas, y por último el de Adultos Mayores, que otorgaba 5 lugares.

En Sub 14, Juan Sebastián Lieby Se quedó con el Sub Campeonato, mientras que Ana Victoria Lieby finalizó en el 4º lugar, siendo la mejor Femenina. Y si bien no clasificaron al encuentro en Mar del Plata, entre 60 jugadores, también se destacaron Mateo Salas (6º), Ángel Kapluk (9º), Jonatán Fábregas (16º) y Victoria Mansilla (19º).

Principales Posiciones – Categoría Sub 14 (Entre 60 jugadores):

1º Emiliano Papa (Maipú) 7 Pts

2º Juan Sebastián Lieby (General Alvear) 6 Pts

3º Gerónimo Quaranta (Godoy Cruz) 5,5 Pts

4º Ana Victoria Lieby (General Alvear) 5,5 Pts

5º Martín Made (Godoy Cruz) 5.5 Pts

6º Mateo Salas (General Alvear) 5 Pts

7º Tatiana Cruzate (San Rafael) 5 Pts

En Sub 16, los 2 punteros e invictos fueron Alvearenses. Camilo Lieby, que se coronó Campeón y Santiago Sánchez Laplace, Sub Campeón. Carla Paglione, finalizó 11º y fue la Mejor Dama de la Categoría. En medio de 40 jugadores y de un certamen de muy alto nivel, también participaron Abril Lucero (24º) e Ian González (28º).

Principales Posiciones – Categoría Sub 16 (Entre 40 jugadores):

1º Camilo Lieby (General Alvear) 6,5 Pts

2º Santiago Sánchez Laplace (General Alvear) 6 Pts

3º Benjamín Vitar (Luján) 5,5 Pts

4º Jose Bautista Salomón (Godoy Cruz) 5 Pts

5º Víctor Vega (Capital) 5 Pts

6º Bruno Luque (Luján) 5 Pts

7º Claudio Apablaza (Tupungato) 5 Pts

En Adultos Mayores, el 3º puesto y la Clasificación de Julián Bawul, nos alegró a todos. También participaron José Néstor y Alberto Lima (10º y 18º, respectivamente, en un total de 21 jugadores)

Principales Posiciones – Categoría Adultos Mayores (Entre 21 jugadores):

1º Antonio Pueo (San Rafael) 7 Pts

2º Gabriel Massut (Ciudad) 6 Pts

3º Carlos Zanola (San Rafael) 5 Pts

4º Julián Bawul (General Alvear) 5 Pts

Las Categorías Juveniles estuvieron a cargo de los Profesores Sebastián Lieby y Santiago Pérez, de la Escuela Municipal, mientras que la de Adultos, del Profesor Gabriel Ortiz, de la Dirección de Deportes.