Importante paso para la concreción de la vuelta del Ferrocarril al sur de la Provincia

Alvear

30 de Septiembre - En la mañana de este jueves, el intendente Walther Marcolini, como Presidente del Consorcio Ferroviario Unión Pacífico, firmó con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado(FASE), un convenio para instrumentar el expediente que se lleva adelante en el Ministerio de Transporte de la Nación para la recuperación del ramal ferroviario de Realicó a General Alvear, del Ferrocarril Sarmiento, que dará paso al Corredor Bioceánico.

En el Salón Azul del Consejo Federal de Inversiones, el intendente Walther Marcolini en su carácter de Presidente del Consorcio Ferroviario Unión Pacífico, junto a Viviana Bongiovanni,Intendente de Realicó, La Pampa y Vicepresidente del Consorcio Ferroviario Unión Pacífico, Salvador Serenal, Intendente de Lincoln, Paola Rojo, Presidente HCD Malargue, Pablo Martorelli, Presidente del IAF (Instituto Argentino de Ferrocarriles), Referentes del Instituto Argentino de Ferrocarriles: Carlos Guillermo Pelloli, Héctor Marcelo Merlino, Néstor Luis Santomartino, Daniel Francisco Villella, Jorge Manuel Díaz Bollea, Alejandro Daniel Moscaro, Carlos Eduardo Monteverdi, Alejandro Bermejo, Luis Bolomo, Representante de la UTE Argentino-China, empresa que va a desarrollar y financiar el 85% del proyecto, por la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa ( CAME): Alfredo Gonzalez ( Presidente) Alberto Kahale ( Vicepresidente), Pedro Cascales ( Director CAME)

Rodrigo Sosa ( Director CAME), se reunieron para firmar junto a Damián Contreras, Presidente de FASE(Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado) en el Ministerio de Transporte de la Nación, un convenio para que se conforme una Mesa de Trabajo integrada por representantes técnicos de FASE, ADIF SE y SOF.SE, y los representantes técnicos del consorcio a fin de examinar el marco del Proyecto Integral del Corredor Bioceánico Ferrocarril Unión Pacífico, en sus cuatro FASES, proyecto que el Consorcio oportunamente presentara ante el Ministerio de Transporte de la Nación.

La firma de este Convenio es un paso importante a fin de poder continuar con el avance de la recuperación del sistema ferroviario del sur de Mendoza: “Agradecemos a FASE, que en el día de hoy se establece la constitución de una comisión de trabajo entre las partes para la elaboración definitiva del proyecto ejecutivo y saber si el Estado Nacional podrá ofrecer las garantías soberanas que requiere el financiamiento internacional y la puesta en ejecución de la obra” explicó el intendente Walther Marcolini.

Por su parte Damián Contreras, Presidente FASE (Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Ministerio de Transporte de la Nación), se mostró muy conforme con la posibilidad de formalizar una mesa de trabajo: “Esto nos va a permitir evaluar este recorrido dentro del plan de reparación histórica del sistema ferroviario y ver las posibilidades de que el tren vuelva a funcionar por estos trazados y darle vida nuevamente a todas las localidades que recorre”.

La UTE que desarrollará y financiará el proyecto está conformada por Energía Patagónica, una empresa argentina y dos empresas chinas. Desde que se firmó el contrato, el memorando de mantenimiento, la UTE apoya la iniciativa, por ello otorga el 85% de la financiación y para llevar adelante este convenio. Se va a financiar el proyecto, que es de tres mil millones de dólares para la construcción, y el aporte de material rodante, necesarios para poner en marcha el proyecto, con un plazo de tres años de ejecución de obra. El proyecto, cuando fue presentado, duraba un poco más, hubo cambios, mejoras tecnológicas y se pudo reducir el tiempo de ejecución. Para que el financiamiento sea efectivo tiene que estar la decisión, luego se necesitan garantías soberanas para poder recibir el financiamiento, pero la decisión de la UTE de financiar este proyecto sigue firme.

Luis Bolomo, Presidente Energía Patagónica, manifestó: “El Consorcio está trabajando en este proyecto desde hace veinte años, y hace aproximadamente unos cinco años hicimos una propuesta de construcción y financiación del proyecto, por ello conformamos un equipo de trabajo uniforme, hemos concurrido a decenas de reuniones.Hoy es el punto más alto del proyecto ya que se conformó una mesa de trabajo para su evaluación técnica y económica que se realizará con FASE, algo que el Consorcio ya realizó porque vinieron en dos oportunidades ingenieros chinos y discutieron con los expertos del Consorcio, en particular del IAF, la traza, qué características tendrían las vías, a qué velocidad circularían los trenes, qué tipo de locomotoras utilizarían y otros aspectos. Allí se plantearon las características que espera el Consorcio y hubo una gran coincidencia”. En la segunda visita llegó un equipo encargado de financiación de una de las empresas, con sede en Alemania y que se desplaza únicamente cuando existen posibilidades concretas de realización del proyecto, quienes se fueron muy conformes.

Según expresó Bolomi, el objetivo actual es que este proyecto forme parte del listado de proyectos prioritarios que Argentina va a presentar nuevamente al Estado chino y terminar de discutir los montos de financiación para cada proyecto, por lo que se espera que a través de la comisión de trabajo conformada en la mañana de este jueves, este proyecto ingrese en ese listado.

“Hay términos técnicos y contractuales, los técnicos pueden ser manejados en función del aporte de fondos dentro de los términos contractuales. El contrato vigente entre la UTE Chino-Argentina y el Consorcio Unión Pacífico establece un plan de inversiones de tres años, si bien lo habíamos planteado originalmente en cinco años. Desde el punto de vista técnico se puede hacer, en tanto estén los fondos disponibles para que eso sea posible” dijo Pablo Martorelli, Gerente Explotación Ferroviaria Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico y Presidente del IAF.

Alejandro Orlando, Gerente Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico. Secretario General Federación Económica de Mendoza, aseguró que esto fue un antes y un después para el Consorcio: “Es muy importante lo de hoy, porque tenemos el objetivo cumplido de firmar este acuerdo con FASE”. Asimismo Viviana Bongiovanni, Intendente de Realicó, La Pampa, y Vicepresidente del Consorcio Ferroviario Unión Pacífico, dijo: “Es un proyecto que debemos impulsar desde los municipios, porque recuperar el ferrocarril es fundamental. Este es el gran transporte en todos los países del mundo, y ni hablar de lo que significaron los trenes en nuestro país, además de poder vincularnos con otros países, por eso debe ser un trabajo conjunto, pensando en una política pública”. Luego de que se firmara el convenio por la mañana, en la tarde se realizó la presentación del Proyecto Integral del Ferrocarril Unión Pacífico en el Salón Azul del Consejo Federal de Inversiones.