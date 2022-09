Se lanza una campaña de vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio

Alvear

29 de Septiembre - La Coordinadora del Programa de Municipios y Comunidades Saludables Analía García junto a la Encargada de Inmunización del Área departamental de Salud María Nancy Oga anunciaron una campaña de vacunación, que inicia el próximo sábado en la plaza departamental Carlos María de Alvear.

Argentina es libre de Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis hace varios años, sin embargo, está presente el riesgo de que se reintroduzcan estos virus al País, porque en regiones vecinas continúa la circulación de los mismos, explicó Analía García.

Para estar protegidos contra cualquiera de los virus de Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis se ha lanzado esta campaña de vacunación, que inicia el sábado 1 de octubre en la plaza departamental Carlos María de Alvear, de 8:30 a 12hs y de 14 a 17hs, los agentes sanitarios van a ser los responsables de aplicarla.

“Desde Municipio y Comunidades Saludables nos sumamos a esta campaña de vacunación para colaborar con la logística, la carga de datos y la difusión”, concluyó la Coordinadora municipal.

Por su parte, la enfermera Nancy Oga explicó que luego del lanzamiento de la campaña de vacunación, que se hará el sábado 1 de octubre en la plaza de Ciudad, continuarán por los jardines maternales para inmunizar a los pequeños de 13 meses y a los de 4 años, 11 meses y 29 días, que son quienes deben recibir una dosis adicional de dos vacunas: triple viral y anti poliomielítica. Asimismo, una brigada de agentes sanitarios y enfermeros aplicarán estas vacunas, casa por casa, en diferentes barrios.

“Siempre hay un 10% de la población que no responde a la inmunización, por ello, se hace una revacunación para alcanzar el 95% necesario para que la enfermedad no vuelva al País. Cabe destacar igualmente, que no hace falta autorización de los papás, dado que es obligatoria, según lo establece la Ley 27.491”.