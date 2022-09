Lunes 26 el comercio cierra sus puertas

Alvear

23 de Septiembre - Desde la Cámara de Comercio local, se informó que el lunes 26 todos los negocios estarán cerrados por la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Desde la Cámara de Comercio alvearense invitaron a todos los comerciantes a adherir al festejo y cerrar sus puertas.

“El próximo lunes 26 es el Día del Empleo Comercio y se feriado nacional así que bueno invitamos a todos los negocios en General Alvear a cerrar sus puertas y adherirnos para que podamos festejar todos este día”, dijo Martín Ayala, presidente de la específica de Comercio.

Ayala explicó que “el Centro Empleados de Comercio (CEC) firmó un acuerdo en Mendoza el 8 de septiembre donde dejó estipulado con las diferentes cámaras de empresarios que se declara feriado nacional y rige para todos, también para supermercados, hipermercados y demás negocios”.

Roberto Zuchelli, secretario del CEC indicó que “el acuerdo que se firmó en Mendoza en la Subsecretaría de Trabajo se ratificó acá en General Alvear y desde la Subsecretaría se enviaron algunas notificaciones para que cierren los comercios ese día, el lunes”.

Dentro del acuerdo está estipulado que “el empleado no trabaje ese día y tampoco se puede compensar el día, ni pagar el día, el comerciante tiene que darle el franco”.

Con respecto a los negocios atendidos por sus dueños, el dirigente gremial comentó que “nosotros tratamos en lo posible de decirles que no abran, que apoyen a todo el sector y que además descanses y festejen en familia su día”.

En cuanto al cumplimiento de las disposiciones, la Subsecretaría de Trabajo está facultada para realizar inspecciones y en caso de detectar alguna irregularidad pueden aplicar sanciones.

Zucelli invitó a la comunidad a estar atentos y anticiparse “realizando las compra el fin de semana. El lunes estará todo cerrado lo que alcanza también a los supermercados”.

Día de celebración

El 26 de septiembre de cada año se celebra el Día del Empleado de Comercio. En 2009 se aprobó la Ley 26.541 con el objetivo de ofrecer un "descanso para los empleados de comercio”.

Si bien en este 2022 el día de los comerciantes cae en lunes y no se mueve, para los años siguientes ya quedó establecido que la fecha conmemorativa con el feriado será el cuarto lunes de septiembre.

“Más allá que este año el 26 de septiembre cae lunes, en el acuerdo que se firmó en la Subsecretaría también quedó establecido que (en los años siguientes) la celebración con el feriado por el Día del Empleado de Comercio sea el cuarto lunes del mes de septiembre”, remarcó el secretario del CEC.

Por último, tanto Ayala como Zuchelli reiteraron la invitación a todos los comerciantes del departamento a adherirse a la celebración para que “también puedan disfrutar con los empleados, que van a estar ese día en su casa en familia y que lo pasen muy bien”.